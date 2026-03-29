ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا دولارا واحدا منذ بدء الحرب مع إيران

ساعتين ago
ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا دولارا واحدا منذ بدء الحرب مع إيران

وطنا اليوم:أفادت الجمعية الأمريكية للسيارات بأن سعر الغالون الواحد من البنزين من فئة Regular ارتفع خلال الشهر منذ انطلاق العملية العسكرية ضد إيران بمقدار دولار واحد.
وأشارت بيانات الجمعية إلى أن معدل سعر الغالون (3.785 لتر) من البنزين من فئة Regular في واشنطن وصل إلى 4.138 دولار حتى يوم 28 مارس، بينما كان سعره 3.106 دولار قبل شهر من ذلك.
وكان معدل سعر غالون البنزين من فئة Regular في جميع الولايات الأمريكية عند مستوى 3.976 دولار مقابل 2.982 دولار قبل شهر.
ووصل متوسط سعر الغالون من البنزين من فئة Premium إلى 5.087 دولار في واشنطن (مقابل 4.119 دولار قبل شهر)، وفي جميع الولايات إلى 4.864 دولار (مقابل 3.857 دولار قبل شهر).
ويشار إلى أن أعلى سعر للغالون من البنزين من فئة Regular سجل في الولايات المتحدة في 13 يونيو عام 2022، حيث بلغ 5.262 دولار.


