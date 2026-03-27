صحيفة: ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة ​وول ستريت ‌جورنال، نقلا عن مسؤولين ​في وزارة ​الدفاع الأمريكية، أن ⁠البنتاجون ​يدرس إرسال ما ​يصل إلى 10 آلاف جندي ​إضافي ​من القوات البرية إلى ‌الشرق ⁠الأوسط لمنح الرئيس دونالد ترامب ​المزيد ​من ⁠الخيارات العسكرية حتى ​في الوقت ​الذي ⁠يدرس فيه إجراء ⁠محادثات ​سلام ​مع طهران.

ونقلت الصحيفة عن البيت الأبيض قوله إن جميع الخيارات العسكرية تحت تصرُّف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

الى ذلك أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة نشرت زوارق سريعة مسيّرة للقيام بدوريات ضمن عملياتها التي تستهدف إيران، وهي المرة الأولى التي تؤكد فيها واشنطن استخدام مثل هذه الزوارق التي يمكن ‌استخدامها للمراقبة أو شن هجمات انتحارية.

ويأتي ذلك على الرغم من سلسلة من الانتكاسات التي واجهتها البحرية الأمريكية على مدى سنوات في سعيها لامتلاك أسطول من السفن المسيرة، وفق تقرير لرويترز العام الماضي.

وبرزت ⁠أهمية السفن المسيرة في السنوات القليلة الماضية بعد أن استخدمت أوكرانيا زوارق سريعة محملة بالمتفجرات لإلحاق أضرار جسيمة بأسطول البحر الأسود الروسي.

واستخدمت إيران طائرات مسيرة بحرية لمهاجمة ناقلات النفط في الخليج مرتين على الأقل منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما قبل نحو شهر. ولم ترد أي مؤشرات على استخدام ‌الولايات المتحدة سفنا مسيرة في هجمات.