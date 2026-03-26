وزارة التعليم العالي توافق على عقد دورة واحدة أخيرة للامتحان الشامل

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 26-3-2026 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة الموافقة على عقد دورة واحدة (أخيرة) للامتحان الشامل من خلال جامعة البلقاء التطبيقية على أن تكون في النصف الثاني من شهر تموز (7) القادم لعام 2026، للطلبة الراغبين الذين لم يستنفذوا حقهم بالتقدم للامتحان الشامل، وذلك وفقاً لتعليمات الامتحان الشامل النافذة في جامعة البلقاء التطبيقية.