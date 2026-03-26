هيئة إدارية جديدة لنادي خريجي الجامعات اليوغسلافية برئاسة المهندس علي ناصر

وطنا اليوم – عقدت الهيئة العامة لنادي خريجي الجامعات اليوغسلافية السابقة اجتماعها مساء أمس الأربعاء، حيث جرى خلاله مناقشة واقرار التقرير المالي والإداري لعام 2025 وانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للنادي للدورة 2026-2028.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الهيئة الإدارية الجديدة بالتزكية، برئاسة المهندس علي ناصر ، وعضوية المهندس غسان ذياب نائباً للرئيس، والمهندس تيسير عبد الجليل أميناً للسر، والمهندس وليد دولة أميناً للصندوق، والمهندس عواد أبو خليفة مسؤولاً عن الإعلام،

وعضوية المهندس حيدر الخزاعي والمهندس مروان الكايد.

كما تم اختيار المهندس محمد أبو شقرة عضواً احتياطاً في الهيئة الإدارية.

ويذكر ان الهيئة كانت قد شكلت لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة المهندس عصام البزور.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز عمل النادي وتفعيل دوره في خدمة أعضائه وتوسيع نشاطاته المختلفة.