بنك القاهرة عمان
المياه: ضبط اعتداءات في إربد ومنجا تسحب كميات كبيرة

17 دقيقة ago
المياه: ضبط اعتداءات في إربد ومنجا تسحب كميات كبيرة

وطنا اليوم:واصلت كوادر وزارة المياه والري -سلطة المياه / مديرية الرقابة الداخلية بالتنسيق مع شركة مياه اليرموك وشركة مياهنا حملتها لإزالة اعتداءات على مصادر المياه ترافقها قوات أمنية من تشيكلات مديرية الامن العام / شرطة البادية الوسطى والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حيث تم ضبط اعتداءات في عمارة مكونة من 4 طوابق تسحب المياه بطريقة مخالفة دون عدادات في منطقة حنينا وفي منطقة منجا تم ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية من خلال سحب 3 خطوط قطر 2 انش وخط قطر 3 انش وخط قطر انش مسحوبة لمسافات طويلة لتزويد مزارع بطريقة مخالفة حيث تم فصل الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بكل واقعة وجاري البحث والتقصي لتحديد المعتدين واحالتهم للجهات المختصة.
وثمنت وزارة المياه والري جهود كوادر الامن العام- شرطة البادية الوسطى والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.


