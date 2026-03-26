ترامب: المفاوضون الإيرانيون غريبون ويتوسّلون لنا لإبرام اتفاق

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن المفاوضين الإيرانيين “مختلفون وغريبون”، معتبرا أنهم “يتوسلون” للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، على حد تعبيره، في وقت شدد فيه على أن إيران “دُمّرت عسكريا” ولا تملك “أي فرصة للعودة”.

وأضاف ترامب عبر منصة “تروث سوشال”، أن طهران تعلن علنا أنها “تدرس المقترح الأميركي فقط”، معلقا على ذلك بالقول “هذا خطأ”، ومهددا بأنه “يجب عليهم أن يكونوا جادين قريبا قبل فوات الأوان”.

وحذر الرئيس الأميركي من أنه “لن يكون هناك مجال للعودة” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي منشور آخر، انتقد ترامب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قائلا إن دول الحلف “لم تفعل شيئا على الإطلاق” لمساعدة الولايات المتحدة في التعامل مع إيران، التي وصفها بأنها “دولة مجنونة تم تدميرها عسكريا”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “لا تحتاج شيئا من الناتو”، داعيا إلى “عدم نسيان هذه اللحظة المهمة”.