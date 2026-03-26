نمو اشتراكات الجيل الخامس في الأردن بنسبة 184%

وطنا اليوم:نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي للربع الرابع من العام الماضي لقطاع الاتصالات.

ووفق التقرير، بلغ مجموع أعداد المشتركين لخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة نحو 4772 ألفا للربع الرابع مقارنة بحوالي 4859 ألفا للربع الرابع من 2024، حيث بلغت نسبة الانخفاض 1.8 بالمئة، يمثل القطاع المنزلي ما نسبته 67 بالمئة من المجموع الكلي وما نسبته 33 بالمئة للقطاع التجاري.

وبشأن حجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 7.9 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع مقارنة بنحو 11.3 مليون دقيقة اتصال للربع الرابع من 2024، متراجعا بنسبة بلغت 30 بالمئة شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 82 بالمئة، بما نسبته 18 بالمئة من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.

وأوضح التقرير، أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 8.5 مليون اشتراك مقارنة بنحو 8.04 مليون اشتراك للربع الرابع من عام 2024 بنسبة نمو 5.7 بالمئة، موزعة على اشتراكات بما نسبته 63 بالمئة للدفع المسبق و 37 بالمئة اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته 80 بالمئة واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته 20 بالمئة.

فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 6.9 مليار دقيقة موزعة على 97 بالمئة محليا و 3 بالمئة دوليا.

وأشار التقرير الى أن الرسائل النصية المرسلة خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت نحو 331 مليون رسالة نصية مقارنة بحوالي 575.9 مليون رسالة في الربع الرابع من 2024 بنسبة انخفاض 42.5 بالمئة.

وأضاف، بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الرابع من 2025 ما نسبته 71.5 بالمئة وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته 68.6 بالمئة بنفس الفترة من 2024، بنسبة انتشار 110 بالمئة وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي 813.9 مليون جيجا بايت في الربع الرابع 2025 مقارنة مع حوالي 657.9 مليون جيجا بايت في الربع الرابع 2024، بنسبة نمو بلغت 23.7 بالمئة.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي828.5 ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه 812.2 الف اشتراك في الربع الرابع من عام 2024 حيث بلغت نسبة النمو 2 بالمئة بنسبة انتشار بلغت 33.3 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر للربع الرابع لعام 2025، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته 16بالمئة في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) 5 بالمئة وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر 79 بالمئة مع نهاية الربع الرابع، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه 652.2 ألف اشتراك خلال الربع الرابع 2025.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي 1.6 مليار جيجا بايت للربع الرابع 2025 مقارنة مع 1.3 مليار جيجا للربع الرابع من 2024 وبلغت نسبة النمو 23.1 بالمئة بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 662 جيجا لكل اشتراك التي كانت في الربع الرابع من عام 2024 حوالي 550 جيجا بنسبة نمو 20.4 بالمئة.

وبين التقرير أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الرابع للعام 2025 حيث بلغت ما مجموعه 320.7 ألف اشتراك مقارنة مع الربع الثالث من عام 2025 الذي بلغ حوالي 286.5 ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي 11.9بالمئة، بنسبة نمو بلغت 184 بالمئة عن الربع الرابع من عام 2024 الذي كان عدد الاشتراكات في حينه 112.9 ألف اشتراك.

ولفت التقرير الى أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت 25.9 ألف اشتراك في نهاية الربع الرابع من 2025 مقارنة مع 24.1 ألف اشتراك في الربع الرابع من 2024 بنسبة نمو 7.5 بالمئة.