هجوم صاروخي إيراني واسع يضرب أهدافاً في وسط وشمال إسرائيل

وطنا اليوم:أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق إنذار مبكر سابع عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف وسط إسرائيل والقدس، وأضافت أنه تم رصد موجة من الصواريخ باتجاه القدس وتل أبيب والسهل الساحلي الجنوبي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 6 إصابات في كفر قاسم و”شاعر شمرون” بالضفة في حصيلة أولية جراء سقوط شظايا صاروخية إيرانية ضمن موجة بدأت صباح اليوم وشملت 7 هجمات خلال ثلاثة ساعات.

كما اشارت وسائل إعلام إلى إصابة 3 إسرائيليين في واحدة من 6 مواقع على الأقل تمت إصابتها برؤوس متفجرة في تل أبيب، فيما تتم عمليات مسح ميدانية في مواقع متفرقة في المنطقة عقب بلاغات عن سقوط شظايا.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إطلاق إنذارات في مئات المواقع بمناطق واسعة في الوسط والجنوب إضافة إلى القدس والضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صاروخ إيراني على مستوطنة “موديعين” بالقدس المحتلة بعد إطلاق صواريخ من إيران كما أصيب منزل بشكل مباشر في كفر قاسم، وسقطت شظايا صاروخ عنقودي على “بتاح تكفا” وأدت لوقوع إصابات.

وأشارت القناة الـ14 الإسرائيلية إلى ورود تقارير عن سقوط شظايا اعتراضية في السهل الساحلي، بينما تم اعتراض أحد الصواريخ الإيرانية التي كانت متجهة نحو الوسط ومنطقة القدس وفقا للإعلام العبري.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود تقارير عن سقوط رأس متفجر في منطقة وسط إسرائيل، وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن انفجارات قوية سمعت وسط إسرائيل عقب اعتراض صاروخ عنقودي أطلق من إيران، في حين أوضحت صحيفة هآرتس أن الصاروخ الذي أطلقته إيران يحمل رأسا عنقوديا.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية رصد سقوط شظايا صاروخية في 6 مواقع على الأقل في تل أبيب، وأشارت إلى إصابة 4 مصابين في تل أبيب جراء سقوط شظايا الصاروخ الإيراني، وقالت القناة 12 إنه توجد أضرار كبيرة في موقع بتل أبيب بعد سقوط شظايا الصاروخ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ “الموجة 82” من عمليات “الوعد الصادق 4″، وذلك بعد تنفيذ “الموجة 81” التي استهدفت نحو 70 موقعا أمنيا وعسكريا في الأراضي المحتلة، شملت تل أبيب وحيفا وديمونة، باستخدام صواريخ متطورة ذات رؤوس حربية ثقيلة من طرازي “قيام” و”بدر”، وطائرات مسيرة انتحارية. وقد كشفت طهران في وقت سابق عن تنسيق “الموجة 80” زمنيا مع هجمات حزب الله من جنوب لبنان.