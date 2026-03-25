ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كلم/س على طريق خارجي

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الدوريات الخارجية أن كوادرها العاملة في الميدان رصدت وضبطت مركبة كانت تسير بسرعة عالية بلغت 236 كيلومتراً في الساعة، وذلك ضمن اختصاص محطة شويعر الأمنية على أحد الطرق الخارجية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأكدت الإدارة أن دورياتها تواصل عملها الرقابي على الطرق الخارجية بهدف الحد من المخالفات الخطرة التي تشكل تهديداً مباشراً على سلامة مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن ضبط السرعات العالية ما يزال من أبرز المخالفات التي يتم التعامل معها ميدانياً رغم التحذيرات المتكررة.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة والتقيد بقواعد المرور، لما لذلك من دور أساسي في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وشددت الإدارة على أهمية تعاون جميع مستخدمي الطريق في تجنب السلوكيات المرورية الخاطئة، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً والتزاماً من الجميع