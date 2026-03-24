أعمال فيلادلفيا تواصل التميز بتجديد شهادة الجودة

وطنا اليوم:أعلنت كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا عن قرار هيئة الاعتماد وضمان الجودة والمتضمن الاستمرار في منح شهادة ضمان الجودة للكلية

ويعكس القرار المستوى المتقدم الذي حققته الكلية في تطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز كفاءة العملية التعليمية، والارتقاء بمخرجات التعلم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الكلية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التعليم الجامعي، وتبني استراتيجيات تعليمية حديثة تركز على الابتكار والتحول الرقمي وتنمية المهارات التطبيقية لدى الطلبة.

وأكد عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي أن تجديد شهادة ضمان الجودة يجسد الثقة بالمستوى الأكاديمي المتقدم الذي وصلت إليه الكلية، ويعكس نجاح رؤيتها في بناء بيئة تعليمية حديثة قائمة على الجودة، مشيرًا الى أن الكلية ماضية في تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز شراكاتها مع مختلف القطاعات، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والقدرة على المنافسة في بيئات الأعمال المتغيرة.