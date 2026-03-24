إيقاف زيارة البترا الساعة الـ2 ظهر الأربعاء بسبب الأحوال الجوية

ساعتين ago
وطنا اليوم:قرّرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إغلاق محمية البترا الأثرية الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء، وذلك في إجراء احترازي بسبب الظروف الجوية المتوقعة، على أن يكون آخر موعد لبيع التذاكر لدخول الموقع الأثري الساعة الواحدة ظهرا.
وأكّد مفوض المحمية الأثرية والسياحة في السلطة يزن المحادين، أن زيارة الأربعاء ستقتصر على المسار الرئيس فقط للساعة الثانية ظهرا، فيما سيتم إغلاق عدد من المسارات، وهي: خبثا، المدرس، سطوح النبي هارون، الطريق الخلفي.
وقال المحادين، إن هذه الخطوة تأتي في إجراء احترازيّ وحفاظاً على سلامة الزوار في ظل الظروف الجوية المتوقعة.
وأضاف أن المحمية الأثرية وسلطة إقليم البترا عموماً، قد استكملت كافة جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، حيث تم تجهيز كافة الفرق والمتطلبات اللازمة لذلك.


22:01

رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يلتقي مجلس محافظة مادبا لبحث مشاريع تعبيد وصيانة الطرق

21:19

اوقاف مادبا تكرم رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات لجهود في إحياء أجواء رمضان في المدينة

20:49

أعمال فيلادلفيا تواصل التميز بتجديد شهادة الجودة

20:47

خبير طاقة أردني: الحكومة تتحمل عبء ارتفاع المحروقات لحماية المواطنين

20:04

بلومبرج: حاملة الطائرات فورد تعاني مشاكل أعمق بكثير من تأثيرات حريق في غرفة غسيل الملابس

19:54

بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

19:50

بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة إثر تعرضه للانجرافات ومداهمة السيول

19:44

برافوووو ضمان؛ ( 2.6 ) مليون دينار ربح دفتري فوري للضمان بصفقة شراء أسهم فوسفات

19:39

قطر للطاقة: إعلان القوة القاهرة في بعض عقود توريد الغاز المسال

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الصقور

19:22

إرشادات وقائية لحماية المزارعين من تأثيرات الظروف الجوية

19:17

مسؤولون أميركيون: إيران زرعت 12 لغماً في مضيق هرمز

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجة