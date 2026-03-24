إيقاف زيارة البترا الساعة الـ2 ظهر الأربعاء بسبب الأحوال الجوية

وطنا اليوم:قرّرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إغلاق محمية البترا الأثرية الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء، وذلك في إجراء احترازي بسبب الظروف الجوية المتوقعة، على أن يكون آخر موعد لبيع التذاكر لدخول الموقع الأثري الساعة الواحدة ظهرا.

وأكّد مفوض المحمية الأثرية والسياحة في السلطة يزن المحادين، أن زيارة الأربعاء ستقتصر على المسار الرئيس فقط للساعة الثانية ظهرا، فيما سيتم إغلاق عدد من المسارات، وهي: خبثا، المدرس، سطوح النبي هارون، الطريق الخلفي.

وقال المحادين، إن هذه الخطوة تأتي في إجراء احترازيّ وحفاظاً على سلامة الزوار في ظل الظروف الجوية المتوقعة.

وأضاف أن المحمية الأثرية وسلطة إقليم البترا عموماً، قد استكملت كافة جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، حيث تم تجهيز كافة الفرق والمتطلبات اللازمة لذلك.