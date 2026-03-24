بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، جاهزية كوادر البلدية للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع يوم غدٍ الأربعاء، مشيراً إلى أن البلدية وضعت خطة طوارئ شاملة لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على السلامة العامة.
وقال العزام، إن غرف العمليات في البلدية تعمل على مدار الساعة، حيث جرى رفع درجة الاستعداد الى القصوى في مختلف المديريات والأقسام المعنية، خاصة مديريات التنفيذ والصيانة والأشغال الهندسية، والبيئة والزراعة، بهدف متابعة أي مستجدات ميدانية والتعامل الفوري معها.
وأضاف، إن البلدية قامت بتجهيز الآليات والمعدات اللازمة، بما في ذلك صهاريج شفط المياه والآليات الثقيلة، للتعامل مع تجمعات المياه والانجرافات المحتملة، وتوزيع الفرق الميدانية في مختلف مناطق الاختصاص، لا سيما المواقع التي تشهد عادة تجمعات للمياه.
وبين أن البلدية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، وتعزيز إجراءات السلامة العامة في مختلف مناطق المدينة.
ودعا العزام، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات في الشوارع أو داخل عبارات التصريف، لما لذلك من أثر في إعاقة جريان المياه وتفاقم المشكلة والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة من خلال قنوات الاتصال المعتمدة لدى البلدية، مؤكداً أن فرق الطوارئ ستتعامل مع البلاغات بأقصى سرعة ممكنة، بما يضمن السلامة العامة


22:01

رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يلتقي مجلس محافظة مادبا لبحث مشاريع تعبيد وصيانة الطرق

21:19

اوقاف مادبا تكرم رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات لجهود في إحياء أجواء رمضان في المدينة

20:49

أعمال فيلادلفيا تواصل التميز بتجديد شهادة الجودة

20:47

خبير طاقة أردني: الحكومة تتحمل عبء ارتفاع المحروقات لحماية المواطنين

20:39

إيقاف زيارة البترا الساعة الـ2 ظهر الأربعاء بسبب الأحوال الجوية

20:04

بلومبرج: حاملة الطائرات فورد تعاني مشاكل أعمق بكثير من تأثيرات حريق في غرفة غسيل الملابس

19:50

بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة إثر تعرضه للانجرافات ومداهمة السيول

19:44

برافوووو ضمان؛ ( 2.6 ) مليون دينار ربح دفتري فوري للضمان بصفقة شراء أسهم فوسفات

19:39

قطر للطاقة: إعلان القوة القاهرة في بعض عقود توريد الغاز المسال

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الصقور

19:22

إرشادات وقائية لحماية المزارعين من تأثيرات الظروف الجوية

19:17

مسؤولون أميركيون: إيران زرعت 12 لغماً في مضيق هرمز

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجة