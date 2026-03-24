بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، جاهزية كوادر البلدية للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع يوم غدٍ الأربعاء، مشيراً إلى أن البلدية وضعت خطة طوارئ شاملة لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على السلامة العامة.

وقال العزام، إن غرف العمليات في البلدية تعمل على مدار الساعة، حيث جرى رفع درجة الاستعداد الى القصوى في مختلف المديريات والأقسام المعنية، خاصة مديريات التنفيذ والصيانة والأشغال الهندسية، والبيئة والزراعة، بهدف متابعة أي مستجدات ميدانية والتعامل الفوري معها.

وأضاف، إن البلدية قامت بتجهيز الآليات والمعدات اللازمة، بما في ذلك صهاريج شفط المياه والآليات الثقيلة، للتعامل مع تجمعات المياه والانجرافات المحتملة، وتوزيع الفرق الميدانية في مختلف مناطق الاختصاص، لا سيما المواقع التي تشهد عادة تجمعات للمياه.

وبين أن البلدية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، وتعزيز إجراءات السلامة العامة في مختلف مناطق المدينة.

ودعا العزام، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات في الشوارع أو داخل عبارات التصريف، لما لذلك من أثر في إعاقة جريان المياه وتفاقم المشكلة والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة من خلال قنوات الاتصال المعتمدة لدى البلدية، مؤكداً أن فرق الطوارئ ستتعامل مع البلاغات بأقصى سرعة ممكنة، بما يضمن السلامة العامة