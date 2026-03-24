بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة إثر تعرضه للانجرافات ومداهمة السيول

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت بلدية الطفيلة الكبرى إغلاق طريق المنصورة (السيل) أمام حركة المرور حتى إشعار آخر، حفاظا على سلامة المواطنين من سكان منطقتي المنصورة وعيمة، إثر تعرض الطريق للانجرافات ومداهمة السيول خلال الأيام الماضية.
وأكد رئيس البلدية الدكتور محمد الكريميين أن كوادر البلدية وآلياتها باشرت بإغلاق الطريق احترازيا، بعد تدفق مياه الأمطار على أجزاء منه وتعرضه لانجرافات وتراكم الحجارة والحصى والطمم، ما يشكل خطرا على المركبات ويزيد من احتمالية الانزلاق.
وأشار إلى أن البلدية جهزت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين، ووفرت الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع أي إغلاقات محتملة للطرق نتيجة تراكم الثلوج أو انهيارات التربة والصخور، مبينا أن من ضمن مهامها فتح الطرق الداخلية بين الأحياء والتجمعات السكانية والمدارس بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية.
وبين أن كوادر البلدية استكملت أعمال المعالجة في عدد من البؤر الحيوية التي تأثرت بالهطولات المطرية الأخيرة، وما نتج عنها من انجرافات وتراكم للطمم والأتربة وظهور مستنقعات مائية على بعض الطرق، من بينها منعطف حاصدة في منطقة وادي زيد


