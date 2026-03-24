إرشادات وقائية لحماية المزارعين من تأثيرات الظروف الجوية

وطنا اليوم:أصدرت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، حزمة إرشادات وقائية للتعامل مع مخاطر تشكل السيول وتجمع مياه الأمطار، بهدف توعية المزارعين وتعزيز إجراءات حماية المزارع والممتلكات الزراعية، في إطار الجهود الرامية للحد من تأثيرات الظروف الجوية.

وتأتي تلك الإرشادات في ظل تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، يبدأ تأثيره يوم غد الأربعاء، ويبلغ ذروته يوم الخميس، بحسب دائرة الأرصاد الجوية.

وقال مساعد أمين عام الوزارة للثروة النباتية، المهندس أيمن العوران، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الإرشادات تهدف إلى تزويد المزارعين بنصائح عملية للتعامل مع تقلبات الطقس، مشددا على ضرورة إبعاد التجهيزات الزراعية والحيوانات وخلايا النحل عن مجاري السيول والأودية، وتفقد أنظمة الري وحماية مصادر الطاقة، ووضع المحركات والمضخات في أماكن معزولة ومحمية.

وشدد على إغلاق البيوت المحمية بإحكام من بعد الظهر للحفاظ على الحرارة داخلها، ومراجعة أنظمة التهوية والتدفئة والري والطاقة والتأكد من جاهزيتها وتوفير بدائل لها، وتعديل برامج الري والتسميد والإضاءة حسب الظروف الجوية؛ من خلال الري بعد منتصف الليل لتقليل خطر الصقيع، واستخدام أسمدة مدعمة بالكالسيوم والكبريتات لتحسين تحمل النباتات للبرد.

ودعا، إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير أو السقوط من المناطق المحيطة، لتفادي سقوطها على البيوت البلاستيكية أثناء العواصف، وضرورة تفقد الجدران الاستنادية وطرق الخدمات وقنوات تصريف السيول وتنظيفها منعا لحدوث انسداد في القنوات الضيقة بين البيوت البلاستيكية والممرات المؤدية إليها.

ونبه إلى تفقد شرائح البلاستيك لضمان إغلاقها بإحكام واستبدال الشرائح التالفة والممزقة بأخرى جديدة، ووضع أوزان أو أكياس رمل لتثبيت الأغطية، منعا لتسرب المياه من سقف البيت البلاستيكي إلى الداخل وإلحاق الضرر بالمحاصيل.

ودعا إلى تفقد برك وخزانات تجميع المياه لضمان عدم امتلائها فوق الحد المطلوب وفيضانها خلال الأمطار الغزيرة، وما قد يسببه ذلك من تلف للممتلكات المحيطة أو حدوث انجراف في أرضيات البيوت البلاستيكية والممتلكات القريبة، مع فحص أنظمة الصرف السطحي بشكل دوري.

وأشار إلى أهمية إغلاق الحظائر وتأمينها من الرياح والمطر، ووضع أغطية بلاستيكية عند الحاجة، وتوفير أماكن جافة ودافئة، واستخدام القش لامتصاص الرطوبة وتدفئة الأرضية، وإبقاء المواليد في أماكن محكمة الإغلاق وجافة وبعيدة عن التيارات الهوائية.

ودعا إلى صيانة الحظائر وتنظيف الساحات لتصريف مياه الأمطار، وتوفير تدفئة مناسبة داخل البركسات مع تهوية جيدة، وإحكام صيانة البركسات لمنع تعرضها للرياح والمطر.

وفيما يخص بيوت النحل، أكد العوران أهمية إحكام إغلاق أغطية خلايا النحل وتضييق مداخلها إلى نحو 2–3 سم، وتدفئة الخلايا بتقريب الطوائف أو وضع بالات قش حولها، وعدم فتح الخلايا أثناء الرياح الشديدة أو المطر إلا للضرورة القصوى وفي يوم مشمس، داعيا إلى ضم طوائف النحل الضعيفة، والحرص على توفير تغذية سكرية كافية قبل وبعد المنخفضات، ونقل الخلايا بعيدا عن مجاري السيول، وتنظيف محيطها من الحشائش