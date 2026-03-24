مسؤولون أميركيون: إيران زرعت 12 لغماً في مضيق هرمز

33 دقيقة ago
مسؤولون أميركيون: إيران زرعت 12 لغماً في مضيق هرمز

وطنا اليوم:قالت مصادر استخباراتية أميركية إن إيران زرعت ما لا يقل عن اثني عشر لغماً في مضيق هرمز.
وقال مسؤولون أميركيون، اطلعوا على تقييمات استخباراتية أميركية حديثة وتحدثوا إلى شبكة «سي بي إس» الأميركية، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لمناقشة مسائل حساسة تتعلق بالأمن القومي، إن الألغام التي تستخدمها إيران حالياً في المضيق هي ألغام «مهام 3» و«مهام 7» مِن صنع إيران.
وأفادت الشبكة الأميركية، نقلاً عن مسؤول أميركي آخر، بأن العدد أقل من اثني عشر لغماً.
يُذكر أن «مهام 3» وهو لغم بحري إيراني الصنع، مُثبّت في مكانه، ويستخدم أجهزة استشعار مغناطيسية لرصد السفن القريبة دون الحاجة إلى ملامستها.
وعُرضت قنبلة «مهام 7» الإيرانية الصنع، والمعروفة باسم «اللغم اللاصق»، لأول مرة علناً في معرض للأسلحة عام 2015، وهي سلاح بحري يصعب رصده. يعتمد هذا الجهاز، وهو لغم لاصق شديد الانفجار صغير الحجم مصمم للاستقرار على قاع البحر، على مزيج من أجهزة استشعار صوتية ومغناطيسية ثلاثية المحاور للكشف عن السفن القريبة. وتشمل أهدافه المستهدفة السفن متوسطة الحجم، وسفن الإنزال، والغواصات الصغيرة.
وتتميز قنبلة «مهام 7» بمرونة في النشر، حيث يمكن إطلاقها من السفن السطحية أو إسقاطها بواسطة الطائرات والمروحيات، حتى في المياه الضحلة نسبياً. صُمم شكل «مهام 7» لتشتيت موجات السونار الواردة، مما يُصعّب اكتشافها بواسطة أنظمة كاسحات الألغام، ويسمح لها بالبقاء مخفية حتى يمر هدف ضِمن مداها.
وأمس الاثنين، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديده بـ«تدمير» محطات الطاقة إذا استمرت إيران في إغلاق المضيق. وقال ترمب إن مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصِهره غاريد كوشنر، أجريا مفاوضات مع طهران


24 ساعة
19:50

بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة إثر تعرضه للانجرافات ومداهمة السيول

19:44

برافوووو ضمان؛ ( 2.6 ) مليون دينار ربح دفتري فوري للضمان بصفقة شراء أسهم فوسفات

19:39

قطر للطاقة: إعلان القوة القاهرة في بعض عقود توريد الغاز المسال

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الصقور

19:22

إرشادات وقائية لحماية المزارعين من تأثيرات الظروف الجوية

17:32

اتحاد العمال بالتعاون مع “العمل الدولية” ينظم النشاط الختامي ضمن مشروع “قوة النقابات”

16:49

منتدى الاستراتيجيات يدعو لمتابعة الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع

16:44

الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة الأربعاء

16:18

خلفا للاريجاني .. ايرن تكشف عن أمين مجلس الأمن القومي الجديد

15:54

الأردن يعزي كولومبيا بضحايا تحطّم طائرة عسكرية

15:32

المياه : حملة لضبط اعتداءات كبيرة في اربد لتعبئة صهاريج مخالفة

15:27

بحجة الأوضاع الأمنية… إسرائيل تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ24

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجة