خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في الكويت

وطنا اليوم:أعلنت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء الكويتية فاطمة حياة، الثلاثاء، عن خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا.

وأشارت إلى أن الحادثة أدت إلى فصل جزئي للتيار الكهربائي عن بعض المناطق وجارٍ العمل على إعادته، وأن الفرق الفنية المختصة ستباشر أعمالها فور تأمين المواقع لتقييم الأضرار تمهيدا لإصلاح الخطوط المتضررة.

بدورها قال رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأوضحت أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي “الغضب الملحمي” و”زئير الأسد”، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.

في المقابل، ردّت إيران بعملية “الوعد الصادق 4″، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في جنوب لبنان.