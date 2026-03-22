مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الفواز والمطالقة والشقران

ساعتين ago
مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الفواز والمطالقة والشقران

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، يوم الخميس ٢٠٢٦/٣/١٩، واجب العزاء إلى عشيرتي الفواز والمطالقة.

*ففي منطقة صبحا في البادية الشمالية بمحافظة المفرق* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فواز سعود الفواز، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفواز، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة الصويفية بمحافظة العاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور زهير دخل الله المطالقة، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المطالقة، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد المرحوم اللواء الطبيب المتقاعد خالد إبراهيم الشقران، وإلى عموم عشيرة الشقران، راجياً الله أن يسكنه فسيح جنانه.


24 ساعة
20:14

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة

20:00

المشروع العربي الإسلامي الموحّد: قوة التكامل واستعادة القرار

19:51

الخارجية النيابية: تعزي بضحايا سقوط الطائرة المروحية في قطر

19:50

العيسوي يسلم المكرمة الملكية السنوية لـ 30 إماماً وواعظاً مقبلين على الزواج

19:49

عطية في مقابلة مع “القدس العربي”: تحديث النظام الداخلي مدخل لترسيخ الدولة الحديثة وتعزيز سلطة مجلس النواب

15:28

السواعير يكتب..البترا التي نريد!!

13:52

البحرين تعلن اعتراض 145 صاروخاً و246 مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداءات

13:49

المسلماني يحذر من انهيار قطاع السياحة والنقل ويطالب الحكومة بتدخل سريع لتأجيل الالتزامات المالية

13:47

ارتفاع حصيلة المصابين في إسرائيل إلى 4564 منذ اندلاع الحربالخبر المعاد صياغته:

12:34

حادث مأساوي في المياه القطرية: العثور على ضحايا تحطم المروحية وتأكيد وفاتهم

12:30

 قلمٌ مأجور أم بوقٌ لغير أمته؟ولا للاقلام الرخيصه التي تنفث سما.

22:39

في مثل هذا اليوم، لا نكتب مجرد ذكرى… بل نُعيد قراءة التاريخ بنبض الكرامة

وفيات
وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026