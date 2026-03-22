البحرين تعلن اعتراض 145 صاروخاً و246 مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداءات

3 ساعات ago
وطنا اليوم-المنامة – 22 آذار – أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأحد أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتدمير 145 صاروخاً باليستياً و246 طائرة مسيرة استهدفت المملكة منذ انطلاق الهجمات الإيرانية.ودعت القيادة المواطنين والمقيمين إلى أعلى درجات الحذر والحيطة، مع الابتعاد عن المناطق المتضررة أو أي أجسام غريبة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وتجنب نشر الإشاعات، مع الاعتماد فقط على المصادر الرسمية ومتابعة الإعلام الحكومي للحصول على التحديثات والتحذيرات.وأكدت القيادة أن استخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات في استهداف المنشآت المدنية والممتلكات الخاصة يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة.

