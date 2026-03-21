مقتل معاون قائد الباسيج عظيم إسماعيلي

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل معاون قائد قوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري (الباسيج)، عظيم إسماعيلي، إثر غارات إسرائيلية على طهران الأسبوع الماضي.
وقالت وسائل الإعلام إن إسماعيلي توفي متأثرا بإصابة لحقت به في الغارات التي قتل فيها قائد الباسيج غلام رضا سليماني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي أنه شنّ غارات على مواقع الباسيج في طهران بعد مقتل قائد هذه القوات في ضربة جوية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما في على جنود ومواقع تابعة لوحدة الباسيج المنتشرة في جميع أنحاء طهران”. 
وأعلن الجيش لاحقا أنه ضرب “قوات الباسيج العاملة من أكثر من عشرة مواقع مختلفة في أنحاء طهران”.
وأعلنت إسرائيل في اليوم ذاته أنها قتلت سليماني في غارة جوية، بالتزامن مع إعلانها اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
وأكد الحرس الثوري الإيراني على موقعه الإلكتروني مقتل  “القائد غلام رضا سليماني، رئيس منظمة الباسيج”.


24 ساعة
12:51

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

12:42

الجغبير: معركة الكرامة صفحة مشرقة في تاريخ الأردن

12:33

الأردن يعزز غاباته رغم محدودية الموارد بزراعة 3.6 مليون شجرة خلال 3 مواسم

12:20

ولي العهد يستذكر معركة الكرامة

11:29

صحيفة: إيران استهدفت قاعدة أميركية بريطانية مشتركة في المحيط الهندي

11:24

عودة الأبطال.. ديزني تراهن على أجزاء جديدة من سلاسل محبوبة حتى 2031

11:16

ما سر ظهور مورينيو في أحد مساجد لشبونة؟

11:12

العقل الذي اختار الإنسان: في عيد ميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال

11:08

دمار كبير في ريشون ليتسيون إثر سقوط شظايا صاروخ عنقودي إيراني

11:00

أسعار الذهب تتراجع في الأردن وعيار 21 عند 91.4 دينار

10:57

الأم والكرامة في يوم الأم والكرامة توأم العز والإنتماء

10:56

الاستثمار الأخلاقي لأموال صناديق التقاعد والضمان

وفيات
وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026