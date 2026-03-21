مقتل معاون قائد الباسيج عظيم إسماعيلي

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل معاون قائد قوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري (الباسيج)، عظيم إسماعيلي، إثر غارات إسرائيلية على طهران الأسبوع الماضي.

وقالت وسائل الإعلام إن إسماعيلي توفي متأثرا بإصابة لحقت به في الغارات التي قتل فيها قائد الباسيج غلام رضا سليماني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي أنه شنّ غارات على مواقع الباسيج في طهران بعد مقتل قائد هذه القوات في ضربة جوية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما في على جنود ومواقع تابعة لوحدة الباسيج المنتشرة في جميع أنحاء طهران”.

وأعلن الجيش لاحقا أنه ضرب “قوات الباسيج العاملة من أكثر من عشرة مواقع مختلفة في أنحاء طهران”.

وأعلنت إسرائيل في اليوم ذاته أنها قتلت سليماني في غارة جوية، بالتزامن مع إعلانها اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.

وأكد الحرس الثوري الإيراني على موقعه الإلكتروني مقتل “القائد غلام رضا سليماني، رئيس منظمة الباسيج”.