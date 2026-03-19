بيان سياسي صادر عن شخصيات أردنية متعلقًا بالظروف الراهنة

وطنا اليوم:أعد العين محمد داودية رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني بيانًا سياسيًا متعلقًا بالظروف السياسية والأمنية الراهنة وموقف بلادنا الواضح منها،

هنا التفاصيل:

بسم الله الرحمن الرحيم

نتابع وأبناءُ شعبنا العربي الأردني الحبيب، وشعوبُ العالم كافة، بغضب وسخط ورفض، الحربَ الخطيرة الناشبة بين الولايات المتحدة الأميركية وكيان الاحتلال الإسرائيلي والنظام الإيراني، التي تلقي بظلالها الأمنية والاقتصادية الكارثية علينا وعلى مختلف شعوب العالم، وتهدد أمنَ العالم الطاقي، الذي هو أحد أبرز اشكال الأمن الإنساني.

ويعرب الموقعون على هذا البيان عن تقديرهم البالغ لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني الذي عمل مع إخوانه زعماء دول الخليج العربي وتركيا ومع قادة أوروبا والعالم، على عدم نشوب هذه الحرب الخطيرة، ويعمل بلا كلل على وقفها.

ويقدرون ويؤيدون موقف بلادنا العربية الأردنية، التي حددها الملك عبد الله الثاني في جميع اتصالات زعماء العالم معه، المتمثلة في الحرص على تكثيف الجهود لخفض التصعيد الخطير في الإقليم، والضغط من أجل التوصل إلى التهدئة والاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات، ودفع أطراف هذه الحرب إلى طاولة المفاوضات مجددًا.

كما يدعون العالم إلى الأصغاء لتحذير الملك من خطورة استغلال الحرب الخطيرة كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ومن فرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المنكوب.

ويستنكر الموقعون، ويدينون، الهجمات العدوانية العشوائية الإيرانية، على بلادنا وعلى دول الخليج العربي والعراق وقبرص وتركيا وأذربيجان.

كما يعبّرون عن تأييدهم الكامل لموقف بلادنا المتسم بالحكمة والوطنية، الحريص على سيادتنا وحياد أرضنا وأجوائنا المطلق.

ويحذرون من إغلاق مضيق هرمز، الذي سيضر أول ما يضر بإيران، ويرون أن الإغلاق سيدفع دولًا كبرى إلى هذا الصراع، لوقف حرب الطاقة التي تشنها إيران على العالم.

ويثمن الموقعون الموقف الوطني والقومي لمختلف قطاعات شعبنا من هذه الحرب الخطيرة، التي يعي شعبنا انها تنشب بين مشاريع عدوانية توسعية، تستهدف الهيمنة وبسط النفوذ وتحقيق مصالح الأطراف المتحاربة كافة.

ويندد الموقعون بجرائم جيش العدوان الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المنكوب،

وينددون بالعدوان الإسرائيلي الآثم على شعبنا العربي اللبناني، ويؤيدون موقف بلادنا، الداعم للشرعية اللبنانية، الرافض لوجود ميليشيا خارجة على القانون وعلى سلطة الدولة اللبنانية، ويدينون زج لبنان في هذا الصراع الذي أسفر عن نحو 1000 شهيد وأكثر من 2200 جريح وأكثر من 900 ألف مهجّر من اهلنا اللبنانيين حتى الآن.

ويثمن الموقعون جهود الحكومة وجهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية والمخابرات العامة، لتوفير الأمن والسلامة والتحوط الحكيم لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين وضبط أسعارها.

ويعرب الموقعون عن اشمئزازهم من الذهاب إلى سفارة النظام الإيراني الذي يطلق صواريخه على بلادنا وعلى أشقائنا.

محمد داودية- رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني.

الموقعون على البيان:

العين الكاتب محمد داودية

معالي نصوح المجالي

معالي المحامي مفلح الرحيمي

معالي الدكتور بسام العموش

معالي المهندس كامل محادين

معالي الدكتور هايل الداود

معالي المهندس أنمار الخصاونة

معالي د. أحمد علي العويدي العبادي

معالي المهندس حازم قشوع

معالي المهندس مالك حداد

الدكتور يوسف باشا القسوس

العين الشيخ ركان الفواز

العين حسين باشا الحواتمة

العين فاضل باشا الحمود

العين المحامي الدكتور جورج حزبون

العين الشيخ طلال صيتان الماضي

العميد فراج عيد فراج – كاليفورنيا

الأستاذ عبدالوهاب الزغيلات

الدكتور نبيل الخطيب

المهندس محمد خير الكيلاني

السيد جاسر الكردي

السفير جمعة العبادي

السفير محمد نور بلقر

النائب الدكتور هايل عياش

الدكتور عادل باشا الوهدانة

الدكتور عادل باشا فلاح العزام

الدكتور عارف باشا ابو صبرة

عماد باشا المدادحة

الدكتور أيمن باشا مدانات

شريف باشا دحابرة

الدكتور هشام باشا خريسات

الدكتور سمير زنون

الأستاذ أسامة الرنتيسي

المهندس عبد الله فريج

الأستاذ الدكتور حسين سالم السرحان

المحامي الدكتور إبراهيم الطهاروة

السيد علي الماضي

السيد عبد المهدي التميمي

الدكتور أسامة تليلان

السيد محمد نور الشريدة

الدكتور حاكم المحاميد

الدكتور ونس الحراحشة

الدكتور بسام ابو خضير

المهندس عبد الفتاح الشلبي

الدكتور سليمان علي البدور

الدكتور طه التميمي

الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة

الأستاذ الدكتور زياد الكردي

الأستاذ الدكتور سلطان المعاني

الأستاذ الدكتور صايل السرحان

الأستاذ الدكتور عدنان عبيدات

الأستاذ الدكتور عمر العجلوني

الأستاذ الدكتور مأمون عكروش

الأستاذ الدكتور مجد الدين خمش

الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العرمان العبادي

الأستاذ الدكتور نضال باشا جقامة

النائب السابق الدكتور خالد الشلول

النائب السابق عائشة الحسنات

النائب السابق ناجح العدوان

السيد صالح أبو عروة الحباشنة

السيد محمد عبد الحليم الفاعوري

الأستاذ جمال عبيد الحسيني

الدكتور أحمد القطيطات

الدكتور الشاعر هشام القواسمة

الدكتور إيهاب العابودي

الدكتور جمعة باشا التويجر

الدكتور حسن جمعة حماد

الدكتور حمزة محمود ملكاوي

الدكتور خلف الحمّاد

الدكتور رياض ياسين

الدكتور سالم الرحيمي

الدكتور سامر الدلالعة

الدكتور سامر المحاسنة

الدكتور عبد المهدي القطامين

الدكتور عبدالحميد العقدة

الدكتور عزام البطاينة

الدكتور عصام ملكاوي

الدكتور عماد الضمور

الدكتور عمر ربيحات

الدكتور عون منور النهار

الدكتور عيسى خزاعلة

الدكتور فوزي جرار

الدكتور قاسم العمرو

الدكتور محمد ثابت ملكاوي

الدكتور محمد موسى المرقطن

الدكتور محمود عليمات

الدكتور مخلد الحوامدة

الدكتور مهند ماهر جمعة

الدكتور ناظم عبابنة

الدكتور نايف الشرعة

الدكتور هاني العدوان

الدكتور وديع فارس العمري

الدكتور مشعل النمري

الدكتور شادي الشواورة

الأديبة زهرية الصعوب

الدكتورة جيهان الشهابي

الدكتورة بيتي الصقرات

الدكتورة حنين عبيدات

الدكتورة منار النمري

الدكتورة مها الصراوي

الشيخ حمد القطاطشة

المحامي عبد الغني السعود

المحامي جلال عبيد الحسيني

المحامي الدكتور أحمد ناصر الطهاروة

المحامي الدكتور طلال الشرفات

المحامي باسل فرح

المحامي بشير المومني

المحامي ثائر المومني

المحامي حسام الخصاونة

المحامي خالد الشبلي العبادي

المحامي سميح البراري العجارمة

المحامي سمير محمد زنون

المحامي عمران فريحات

المحامي مؤيد ابو صبيح

المهندس رومي الملكاوي

المحامي لؤي الهندي

المهندس سليم البطاينة

المهندس سهيل حداد

المهندس عبد الرحمن البدور

المهندس محمد بني عواد

المهندس مدحت الخطيب

المهندس معن نشيوات

المهندس أحمد صادق

المهندس جهاد نبابتة

المهندس خلف الرقاد

المهندس مروان سمور

المهندس وليد الشخانبة

المهندسة شذى نواف النوافلة

الإعلامي شاكر محارمة

الإعلامي فيصل بصبوص

الإعلامي محمد علي الخزاعلة

الإعلامي قاسم الخطيب

الاعلامية إسراء مصطفى العوران

الإعلامية رجاء الزواهدة

الإعلامية عدن محمد داودية

الكاتب عامر طهبوب

الكاتب مفلح العدوان

الكاتب الاستاذ أحمد زكارنة

الكاتب جروان المعاني

الصحفي الاستاذ احمد جميل شاكر

الصحفي الاستاذ أحمد ذيبان الربيع

الصحفي سامي محاسنة

الشاعر مازن شديد

الشاعرة عطاف جانم

الأستاذ أيمن بركات

الأستاذ فتحي الخلايلة

الأستاذ إبراهيم العموش

الأستاذ أسعد خليفة

الأستاذ شريف الرواجفة

الأستاذ مخلص المومني

الأستاذ صلاح الطموني

الاستاذة هدى ابو غنيمة

الأستاذ جمال الخطيب

الأستاذ سامح صلاح الكيالي

الأستاذ عبد القادر التميمي

الأستاذ عصام السخني الخالدي

الأستاذ غانم المخامرة

الأستاذ ناصر العقار الحجايا

السيدة أسمهان ربيحات

السيدة سهير التميمي

السيدة عالية خليل

السيدة غادة أبو الفيلات

السيدة فاطمة الشيوخ العبابنة

السيدة فيحاء الحسبان

السيدة ماري حتر صويص

السيدة نجاة السعدي

السيدة نجلاء السكر العدوان

السيدة ندى البلاونة

السيدة وسام الخفش

السيدة وسام الخليلي

السيد نوفان عواد الخزاعلة

السيد أحمد أبو مزهر الخزاعلة

السيد ابراهيم حدادين

السيد احمد العناسوة

السيد احمد عواد

السيد احمد محمد الجمل

السيد احمد يونس الدوايمة

احمد يونس العبادي

السيد أمجد صقر الكريميين

السيد أيمن صبرة

السيد باسم بدر

السيد برجس الحدادين

السيد بسام الرياطي

السيد بسام الصباغ

السيد بلال ابراهيم الطهاروة

السيد جهاد مدانات

السيد حاتم احمد الزعبي

السيد حسن فتحي الخلايلة

السيد حمزة شاهين

السيد خالد ابو عمر

السيد خالد الحسينات

السيد خالد الرفايعة

السيد خليفة الديات

السيد داود السواعير

السيد رضوان سعد

السيد زيد سمارة الخطيب

السيد سالم فنخور الزيود

السيد سامر ابو الفيلات

السيد سامي عاطف الفاخوري

السيد سلطان محمود الشياب

الإعلامي سلمان الحنيفات

السيد سليمان فاخوري – شيكاغو

السيد سليمان منشي المدارمة

السيد سمير حداد

السيد سند عكاش الزبن

السيد صايل شاهر علاوي

السيد طلال الفايز

السيد عامر ابو عبيدة

السيد عبدالله الحسنات

السيد عبدالله نبيل النجار

السيد عبدالهادي اسامة الرنتيسي

السيد علاء الدين الطيراوي

السيد علي سلامة الخالدي

السيد علي محمد الدباس

السيد عمار محمد الكوز

السيد عمر ابو العيس العموش

السيد عمر المومني

السيد عواد النواصرة

السيد عيسى العمري

السيد غسان محمود كساب

السيد فارس عيد غنام

السيد فريد الهلول

السيد فيصل الشياب

السيد مالك الصبابحة

السيد ماهر جمعة

السيد متعب محمد الزهير

السيد مجد الجغامين

السيد مجدي الزيناتي

السيد محمد ابراهيم الطهاروة

السيد محمد السكر

السيد محمد علي الخزاعلة

السيد محمد ملفح الرحيمي

السيد محمود نمورة المحسيري

السيد معاوية مبارك المدادحة

السيد معتصم القواسمة

السيد مهند المبيضين

السيد ميشيل سماوي

السيد ناصر شبيل العموش

السيد نبيل النجار

السيد نضال قاقيش

السيد نمر الشعيبي

السيد هاشم الزيادات العبادي

السيد هاني الرواجفة

السيد هاني القرارعة

السيد تيسير العمايرة

السيد رياض الدويري

السيد زياد بيك الريالات

السيد عبد المهدي التميمي

السيد عثمان دنون

السيد نزار عمر ابو العيس

السيد وائل فؤاد ابو حمدان

السيد محمد عمر النجار

السيد منذر ميخائيل مقطش

السيد محمد حسين قرعاوي

السبد فيصل طلال المحاميد

السيد محمد حامد الخطيب

السبد محمود احمد الشاويش

السيد هاشم محمد آل خطاب

السيد سعد خالد عليان

السيد زياد محمد البحري

السيد عباده ابراهيم ابو صالح

السيد زايد محمد عليان

السيد راشد حسن الشاويش

السيد عبد الله سليمان الحسبان

السيد وحيد السعودي

السيد فهد الصياغ

السيد ماجد اللوانسة.