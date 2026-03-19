أمطار آذار تعزز الموسم وتنعش آمال المزارعين ومربي الماشية

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، إن الحالة الجوية الأخيرة التي أثرت على المملكة اعتبارًا من ظهر يوم الأربعاء الموافق 18/03/2026، أسهمت في رفع الموسم المطري الحالي 2025/2026 بنسب تراوحت ما بين (1% – 38%) من المعدل الموسمي العام، وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس 19/03/2026.

وأوضح آل خطاب أن المملكة تأثرت بدايةً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تكاثرت الغيوم تدريجيًا وتحولت الأجواء إلى غائمة، وبدأت الهطولات المطرية من المناطق الجنوبية وامتدت نحو المناطق الوسطى، وكانت غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد، ما أدى إلى تشكل السيول في بعض المناطق.

وأضاف أن الفعالية الجوية ازدادت مع ساعات فجر الخميس نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيًا مرافقة لمنخفض جوي تمركز فوق جزيرة قبرص، حيث شهدت معظم مناطق المملكة هطولات مطرية، كانت غزيرة على فترات خاصة في المناطق الوسطى الشرقية وأجزاء من الجنوب، ترافق ذلك مع نشاط في الرياح الغربية وهبات قوية أحيانًا، أثارت الغبار في مناطق البادية.

وبيّن آل خطاب أن أعلى مجموع مطري سُجل في محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي بواقع (38.5) ملم، تلتها محطة وادي الضليل (36.5) ملم، ثم الغباوي (33.7) ملم، والزرقاء (32.0) ملم، فيما سجلت محطة مطار عمّان المدني (30.9) ملم، والمفرق (30) ملم، ومحطة الربة في الكرك (27.2) ملم.

وأكد أن هذه القيم أولية ومسجلة حتى صباح اليوم، ومن المتوقع أن ترتفع خلال الساعات والأيام القادمة مع استمرار تأثر المملكة بالحالة الجوية.

وأشار آل خطاب إلى أن هذه الأمطار تعيد الأمل بعد فترة انقطاع نسبي للهطولات خلال شهر شباط والثلث الأول من شهر آذار، لما لها من أثر إيجابي في تحسين الموسم المطري، كما تسهم في إنعاش المراعي ورفع آمال مربي الماشية باستمرارها لفترة أطول بإذن الله.

ويوضح الرسم البياني المرفق التحسن الذي طرأ على الموسم المطري الحالي حتى صباح الخميس 19/03/2026، نتيجة الحالة الجوية الأخيرة.

وختم بالتأكيد على أهمية متابعة التحديثات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية أولًا بأول، نظرًا لاستمرار التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة