3 ساعات ago
الملكية : مواصلة تشغيل الرحلات إلى الوجهات التي ما تزال أجواؤها مفتوحة وآمنة

وطنا اليوم:أكدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الخميس، أنها تواصل تشغيل رحلاتها الجوية إلى مختلف الوجهات التي ما تزال أجواؤها مفتوحة وآمنة، وذلك في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة والتحديات التي يفرضها الوضع الإقليمي على قطاع الطيران.
كما أكدت الشركة، أنها تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان استمرارية عملياتها التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة، في ظل إغلاق أو تقييد بعض المجالات الجوية في المنطقة، الأمر الذي يفرض على شركات الطيران تعديل بعض مسارات الرحلات الجوية لتفادي تلك الأجواء.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، إن الشركة تدير عملياتها التشغيلية بحذر ومرونة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، موضحاً أن هذه الظروف تفرض تحديات تشغيلية ومالية كبيرة على الملكية الأردنية وعلى قطاع الطيران في المنطقة بشكل عام.
وأضاف المجالي، أن الشركة تواجه ارتفاعاً في الكلف التشغيلية، من أبرزها استخدام مسارات جوية بديلة أطول لتفادي المجالات الجوية المغلقة.
كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، إلى جانب زيادة تكاليف التأمين والتشغيل، يشكّل عوامل ضغط إضافية على الأداء المالي للشركة.
وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه الطلب على السفر تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت معدلات الحجوزات وأعداد المسافرين على بعض الوجهات نتيجة حالة عدم اليقين في المنطقة، إضافة إلى زيادة طلبات استرداد قيمة التذاكر أو تعديل الحجوزات من قبل المسافرين المتأثرين بالظروف الحالية، الأمر الذي ينعكس بدوره سلباً على السيولة المالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع الطيران.
وأكد، أن الملكية الأردنية تواصل في الوقت ذاته العمل على إدارة هذه التحديات من خلال اتخاذ إجراءات تشغيلية ومالية مدروسة تهدف إلى المحافظة على استمرارية العمليات وتخفيف أثر الظروف الراهنة قدر الإمكان.
وأوضح المجالي، أن الملكية الأردنية ستبقى الناقل الوطني للأردنيين، وستواصل أداء دورها في ربط الأردن بمختلف الوجهات حول العالم، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والخدمة رغم التحديات التي يشهدها قطاع الطيران في المنطقة


