البدادوة يطمئن على صحة المصاب الرقيب محمد طلال الشورة

قام رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، بزيارة تفقّدية للمصاب الرقيب محمد طلال الشورة، الذي يرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية، إثر إصابته خلال المداهمة الأمنية التي نُفذت يوم أمس في منطقة شرق العاصمة

واطمأن البدادوة خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصاب، واستمع من الكوادر الطبية المشرفة إلى شرح مفصل حول سير الإجراءات العلاجية والرعاية الطبية المقدمة له، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة القريبة لميدان الواجب

وأكد البدادوة خلال زيارته على الاعتزاز الكبير ببطولات نشامى الأجهزة الأمنية وتضحياتهم المستمرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشدداً على أن هذه التضحيات هي محط تقدير وفخر لدى كافة أبناء الشعب الأردني وممثليهم في مجلس النواب