شينشونجي تحتفل بالذكرى السنوية الثانية والأربعين لتأسيسها

وطنا اليوم:كان إصرار المؤمنين الأوائل الذين بدأوا نشاطهم في قبو شقة سكنية قبل ٤٢ عامًا بمثابة البذرة التي نمت لتصبح حركة إحياء ديني تجذب اليوم عشرات الآلاف من المؤمنين من جميع أنحاء العالم كل عام. ويكمن في صميم هذا النمو مبدأ إيماني راسخ متجذر في الكلمة — وهو جوهر الإيمان الحقيقي.

أقامت كنيسة شينشونجي، كنيسة يسوع، هيكل خيمة الشهادة (الرئيس لي مان-هي؛ ويشار إليها فيما يلي بـ«شينشونجي كنيسة يسوع ») — وهي طائفة مسيحية تشهد نمواً سريعاً في كوريا الجنوبية — قداساً تذكارياً في ١٥ مارس في كنيسة تشونغجو التابعة لشينشونجي كنيسة يسوع ، احتفالاً بالذكرى السنوية الثانية والأربعين لتأسيسها. تم إعداد هذه الخدمة كفرصة للتأمل في ٤٢ عامًا منذ تأسيسها، وللتعبير عن الامتنان لتضحيات يسوع والشهداء ورواد الإيمان الذين سبقوها، ولإعادة تأكيد مبدأ ”الإيمان المتمركز حول الكلمة“.

في ذلك اليوم، حضر أكثر من ٢٠٠٠ عضو شخصيًا، بينما انضم المؤمنون من كوريا الجنوبية والخارج أيضًا في الوقت الفعلي عبر البث المباشر عبر الإنترنت، مما أضاف مزيدًا من الأهمية لهذه المناسبة.

الصورة ٢. الرئيس لي مان-هي يؤكد مجدداً على مبدأ الإيمان المتمركز حول الكلمة في الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس الكنيسة.

في كلمته التي ألقاها، حث الرئيس لي مان-هي المصلين على الإيمان الحقيقي، قائلاً: ”كما يعلن يوحنا ١:١ أن الكلمة نفسها هي الله، فلا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون الكلمة. واليوم، ونحن نحتفل بالذكرى السنوية الثانية والأربعين لتأسيس كنيستنا، فلنجمع قلوبنا مرة أخرى ونسعى جاهدين لنحظى بإيمان يُعترف به حتى أمام الله والملائكة.“

كما شدد الرئيس لي على أهمية سفر الرؤيا، قائلاً: ”يذكر سفر الرؤيا ٢٢ أن أي شخص يضيف إلى هذا السفر أو ينتقص منه لن يدخل السماء وسيُصاب باللعنة. إذا كان المرء يؤمن حقاً بكلمة الله، فعليه أن يفحص ما إذا كان قد أضاف إلى سفر الرؤيا أو انتقص منه.“

تأملات المؤمنين الأوائل: ”سر نمو شينشونجي يكمن في القوة الساحقة للكلمة“

لم تبدأ شينشونجي كنيسة يسوع ، التي أصبحت اليوم طائفة معترف بها عالمياً، داخل مبنى — بل بدأت في الجبال والحقول المفتوحة. في عصر لم يكن فيه مكان مخصص للعبادة، اجتمع الرئيس لي مان-هي مع أولئك الذين اتبعوا الكلمة وأقاموا خدمات عبادة في الجبال، قبل أن يعلن تأسيس شينشونجي في ١٤ مارس ١٩٨٤.

كان لدى المؤمنين من الجيل الأول، الذين أرسوا الأساس لنمو شينشونجي، شعور عميق بالتأمل بشكل خاص وهم يستقبلون خدمة الذكرى السنوية الثانية والأربعين. تذكرت باك بوك-يونغ (٧٠ عامًا)، وهي عضوة كانت مع شينشونجي كنيسة يسوع حتى قبل تأسيسها: “كانت فرحة هائلة أن أروي عطشي للكلمة أخيرًا — آمنت بامتنان وفرح. بفضل الامتلاء الذي جلبته الكلمة المكشوفة، لم تكن الظروف الصعبة عائقًا على الإطلاق.” وأضافت: “الآن، عندما أرى عشرات الآلاف من المؤمنين يتدفقون إلى هنا كل عام، أدرك أن قوة الكلمة هي في النهاية التي حركت قلوب الناس. كل هذا هو قوة الكلمة ونعمة الله.”

كما قالت جو ميونغ-سوك (٧٣ عامًا): “بينما كنت أصلي من أجل اليقين بالخلاص ورغبة في فهم المعنى الحقيقي للكتاب المقدس، تعرفت على شينشونجي كنيسة يسوع . كان العمق الذي واجهته على مستوى مختلف تمامًا، وقد دفعتني تلك القناعة إلى الانضمام”. وشددت على السر وراء نمو شينشونجي عبر الأجيال، مضيفة: “يبدو أن المؤمنين الذين يتوقون إلى الكلمة يجدون طريقهم إلى هنا، كما هو الحال الآن”.

وبالفعل، منذ تأسيسها في ١٤ مارس ١٩٨٤، كرست شينشونجي كنيسة يسوع نفسها لإعلان الحقائق التي تحققت في سفر الرؤيا في جميع أنحاء العالم. وينعكس هذا الانتشار للكلمة بوضوح في عمل «مركز صهيون للبعثات المسيحية»، وهو مركز شينشونجي للتعليم الكتابي. بدءًا من حفل تخرج الدفعة الأولى من مركز صهيون للبعثات المسيحية في عام ١٩٩١، أنتج المركز أكثر من ١٠٠,٠٠٠ خريج في عام واحد فقط في عام ٢٠١٩ — وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الأديان. في العام الماضي، اجتمع ٥٩١٩٢ خريجًا من الدفعة ١١٦ لمركز صهيون للبعثات المسيحية في كنيسة تشونغجو التابعة لشينشونجي كنيسة يسوع. وكان عدد كبير منهم من الخريجين الدوليين، مما يدل على أن إنجيل سفر الرؤيا ينتشر في جميع أنحاء العالم.

تحتفل شينشونجي بالذكرى السنوية الثانية والأربعين من خلال أنشطة التبادل والخدمة المجتمعية

تقوم شينشونجي كنيسة يسوع، التي دخلت الآن مرحلة النضج في مسيرتها الإيمانية، بتوسيع نطاق تفاعلها مع العالم بأسره. وقد عملت الكنيسة بنشاط على بناء العلاقات من خلال توقيع مذكرات تفاهم لتبادل الكلمة واتفاقيات لتبادل اللافتات مع المجتمعات الرعوية في الداخل والخارج. وحتى العام الماضي، بلغ العدد الإجمالي لاتفاقيات تبادل الكلمة ٩٦٩ كنيسة في كوريا الجنوبية و ١٤,٣٤٧ كنيسة في ٨٩ دولة في الخارج. ومن خلال اتفاقيات تغيير اللافتات، قامت ١٢٩ كنيسة في كوريا الجنوبية ١,٧٢٩ كنيسة في ٤٨ دولة بتغيير لافتات كنائسها إلى شينشونجي كنيسة يسوع .

كما أوفت شينشونجي كنيسة يسوع بمسؤولياتها الاجتماعية من خلال قيادة جهود الإغاثة العملية خلال الأزمات الوطنية. وخلال جائحة كوفيد- ١٩، تبرع ٣,٧٤١عضوًا بالبلازما لدعم تطوير العلاجات. في عام ٢٠٢٢، وسط نقص في الدم على مستوى البلاد، قام أكثر من ٧٠,٠٠٠ عضو بالتبرع بالدم في غضون أسبوعين فقط، مما لعب دورًا محوريًا في حل الأزمة. كما أرسلت الكنيسة فرقًا تطوعية واسعة النطاق إلى مواقع الكوارث الكبرى — بما في ذلك تسرب النفط في تايان، وزلزال بوهانغ عام ٢٠١٧، وحرائق الغابات في أندونغ-ويسونغ — للمساعدة في جهود الإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الكنيسة القيام بأنشطة الرعاية اليومية للأفراد المهمشين في المجتمعات المحلية، بما في ذلك الخدمات الطبية للعمال الأجانب وبرامج مشاركة الوجبات للمسنين الذين يعيشون بمفردهم، ممارسةً بذلك قيمة ”الحب“ كما علمها يسوع.

صرحت شينشونجي كنيسة يسوع قائلة: ”كانت السنوات الـ٤٢ الماضية رحلة رائعة تحققت بفضل جهود أعضائنا المتفانين، إلى جانب جوهر كلمة الله الثابت. وسنبذل قصارى جهدنا في المستقبل لنشر قيمة الحقيقة الراسخة، المتجذرة في الإيمان الذي بدأنا به.“

