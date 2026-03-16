تعليق مؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي

وطنا اليوم:قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن هيئة دبي للطيران المدني أعلنت التعليق المؤقت لحركة الرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي.

وكان المكتب الإعلامي قال في وقت مبكر من صباح الاثنين: “نتج عن حادث الطائرة المسيرة في محيط مطار دبي الدولي إصابة أحد خزانات الوقود وتعمل فرق الدفاع المدني في دبي حالياً للسيطرة على الحريق، ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن”.

بدوره، أفاد طيران الإمارات بـ”تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي مؤقتا”