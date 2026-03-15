وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس السبت هوية ستة من أفراد القوات الجوية قتلوا في حادث تحطم طائرة تزود بالوقود فوق الأراضي العراقية.
والخميس، أعلن الجيش الأميركي، تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز “كاي سي-135” في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة، في الوقت الذي أعلن فيه فصيل مسلح يُعرف بـ “المقاومة الإسلامية في العراق” مسؤوليته عن إسقاط الطائرة.
أمريكا تحدد هوية 6 جنود قتلوا في العراق
