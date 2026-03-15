أمريكا تحدد هوية 6 جنود قتلوا في العراق

وطنا اليوم:أعلنت وزارة ​الدفاع ​الأمريكية ⁠أمس ​السبت هوية ​ستة من ​أفراد ​القوات الجوية ‌قتلوا ⁠في حادث ​تحطم ​طائرة ⁠تزود ​بالوقود ​فوق ⁠الأراضي ⁠العراقية.

والخميس، أعلن الجيش الأميركي، تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز “كاي سي-135” في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة، في الوقت الذي أعلن فيه فصيل مسلح يُعرف بـ “المقاومة الإسلامية في العراق” مسؤوليته عن إسقاط الطائرة.