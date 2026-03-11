ترامب يزعم قرب انتهاء الحرب على إيران : لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه

وطنا اليوم:زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه “لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه” في إيران وأن النزاع سينتهي “قريبا”، وذلك في مقابلة عبر الهاتف مع موقع أكسيوس الإخباري.

وقال ترامب “بمجرد أن أرغب في إيقافها، ستتوقف”،

ونقلت القناة 12 العبرية عن ترامب قوله إن “الحرب مع إيران ستنتهي قريبا ولا أريد تحديد موعد دقيق”.

ومضى في ادعاءاته: “لم يعد تقريبا هناك أي شيء (لنهاجمه في إيران) القليل هنا وهناك ومتى أردتُ إنهاء الحرب ستنتهي”.

وعلقت القناة على تلك التصريحات قائلة إنه “بينما يواصل ترامب الإشارة علنًا إلى أن الحرب قد حققت معظم أهدافها وقد تنتهي قريبًا، يقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون رفيعو المستوى إنه لم تُقدَّم أي توجيهات في المناقشات الداخلية بشأن موعد انتهاء محتمل”.

ووفق القناة “أشار مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إلى أنهم يستعدون لشنّ ضربات على إيران لمدة أسبوعين إضافيين على الأقل”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحرب ستستمر “دون أي حد زمني، طالما كان ذلك ضروريًا، حتى نحقق جميع الأهداف وننتصر”، على حد زعمه.

ادعاءات ترامب عن قرب انتهاء الحرب ضد إيران، ليست الأولى من نوعها، فقبل يومين، قال في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية عبر الهاتف، إن تلك الحرب “انتهت إلى حد كبير”.

وادعى آنذاك، أن إيران لم تعد تملك “أسطولا بحريا، ولا اتصالات، ولا قوة جوية، وصواريخها متناثرة، وطائراتها المسيّرة تُدمّر في كل مكان، وداخل المصانع، معتبرا أن إيران “لم يتبقّ لديها شيء” من المنظور العسكري.

ويرى مراقبون أن تلك التصريحات تستهدف في المقام الأول أسواق المال والنفط ومحاولة تهدئة المستثمرين ورجال الأعمال، لا سيما بعد الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها الأسواق جراء الحرب.

والاثنين، سجل برميل النفط سعرا قياسيا حين لامس 120 دولارا، ثم تراجع الثلاثاء إلى نحو 92 دولارا، بعد تصريحات ترامب عن احتمال انتهاء الحرب قريبا.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ”مصالح أمريكية” في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.