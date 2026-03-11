مقتل 6 في حريق بحافلة سويسرية بعد إضرام أحد الركاب النار في نفسه

وطنا اليوم:لقي ستة أشخاص على الأقل حفتهم وأصيب ثلاثة آخرون في حريق ​شب في حافلة أمس الثلاثاء في ‌بلدة صغيرة غرب سويسرا، في ما قالت الشرطة إنه قد يكون عملا متعمدا بعد ورود تقارير ​تفيد بأن أحد الركاب أشعل النار ​في نفسه.

وقالت الشرطة إن النيران اشتعلت في ⁠الحافلة على طريق في كيرتسرس، وهي ​بلدة في مقاطعة فريبورج على بعد حوالي ​20 كيلومترا من العاصمة بيرن.

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.

وقال فريدريك بابو المتحدث باسم شرطة فريبورج “في هذه المرحلة، لدينا عناصر تشير إلى ​عمل متعمد من قبل شخص كان داخل ​الحافلة”.