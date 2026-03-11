بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

مقتل 6 في حريق بحافلة سويسرية بعد إضرام أحد الركاب النار في نفسه

ساعتين ago
مقتل 6 في حريق بحافلة سويسرية بعد إضرام أحد الركاب النار في نفسه

وطنا اليوم:لقي ستة أشخاص على الأقل حفتهم وأصيب ثلاثة آخرون في حريق ​شب في حافلة أمس الثلاثاء في ‌بلدة صغيرة غرب سويسرا، في ما قالت الشرطة إنه قد يكون عملا متعمدا بعد ورود تقارير ​تفيد بأن أحد الركاب أشعل النار ​في نفسه.
وقالت الشرطة إن النيران اشتعلت في ⁠الحافلة على طريق في كيرتسرس، وهي ​بلدة في مقاطعة فريبورج على بعد حوالي ​20 كيلومترا من العاصمة بيرن.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
وقال فريدريك بابو المتحدث باسم شرطة فريبورج “في هذه المرحلة، لدينا عناصر تشير إلى ​عمل متعمد من قبل شخص كان داخل ​الحافلة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:52

شركة أوكيو العمانية تعلن حالة القوة القاهرة

12:46

الضمان تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها

12:36

متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في تحضير 5000 وجبة إفطار ضمن شراكة البنك الاستراتيجية مع تكية أم علي

12:26

الأردن يطالب إسرائيل بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فورا

12:22

لأول مرة.. تقنيات تعيد بناء الغضاريف التالفة

12:13

فلس الريف يزود 237 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 535 الف دينار في شباط

11:53

105.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:36

سقوط مسيرتين بمحيط مطار دبي الدولي وإصابة 4 أشخاص

11:27

السفارة الأمريكية في عمان تحث رعاياها على المغادرة أو الاحتماء

11:17

الوقود يرهق السودانيين مجددا.. عودة الطوابير والسوق السوداء

11:07

انخفاض حركة عودة السوريين من الأردن لبلادهم في رمضان

11:00

وفيات الاربعاء 11-3-2026

وفيات
وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026