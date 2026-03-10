بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخارجية تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة برا إلى المملكة من دول الخليج

56 دقيقة ago
الخارجية تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة برا إلى المملكة من دول الخليج

وطنا اليوم:تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية وبعثات المملكة في دول الخليج العربي طلبات واستفسارات المواطنين الأردنيين الراغبين بالعودة برا إلى المملكة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ سفارات المملكة وقنصلياتها في دول الخليج العربي تتلقّى طلبات المواطنين الراغبين بالعودة وتقوم بمتابعتها وإرسالها إلى السفارة الأردنية في الرياض للتنسيق مع السلطات المعنية في السعودية لمنح الأردنيين تأشيرات مرور عبر أراضيها.
وأعرب المجالي عن تثمين الأردن لجهود السلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعاونها وتسهيلها هذه الإجراءات.
ودعا المواطنين الأردنيين الراغبين بالعودة برًّا إلى التواصل مع البعثات الأردنية في دول الخليج العربي الموجودين فيها أو وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب أيّ مساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:

– وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562471
00962799562193
– أو البريد الإلكتروني لوحدة مركز
العمليات: op.ctr@fm.gov.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة تطال العالم أجمع

15:54

إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان

15:51

البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير تحت شعار: 50 سنة مرّت وجوائزنا أكيد كبرت

15:37

وزير الحرب الأمريكي: الضربات اليوم على إيران ستكون الأشد

15:17

أكثر من 100 ألف نازح جديد جراء الحرب في لبنان خلال 24 ساعة

14:59

الغذاء والدواء: 268 حالة إيقاف وإغلاق وإتلاف 3 أطنان عصائر في رمضان

14:40

حريق في منشأة بمجمع الرويس الصناعي بأبو ظبي

14:34

وزير العمل: تعديلات قانون الضمان استندت إلى الدراسة الاكتوارية و80 سيناريو مختلفا

14:16

العيسوي يلتقي وفداً من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني

14:07

العراق يغلق أجواءه بالكامل لمدة 72 ساعة أمام حركة الطيران العالمية

14:05

مشوقة يطالب الحكومة بحل أشكاليات موافقات العمل للقطاع العام بسؤال نيابي

14:02

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام