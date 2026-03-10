الخارجية تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة برا إلى المملكة من دول الخليج

وطنا اليوم:تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية وبعثات المملكة في دول الخليج العربي طلبات واستفسارات المواطنين الأردنيين الراغبين بالعودة برا إلى المملكة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ سفارات المملكة وقنصلياتها في دول الخليج العربي تتلقّى طلبات المواطنين الراغبين بالعودة وتقوم بمتابعتها وإرسالها إلى السفارة الأردنية في الرياض للتنسيق مع السلطات المعنية في السعودية لمنح الأردنيين تأشيرات مرور عبر أراضيها.

وأعرب المجالي عن تثمين الأردن لجهود السلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعاونها وتسهيلها هذه الإجراءات.

ودعا المواطنين الأردنيين الراغبين بالعودة برًّا إلى التواصل مع البعثات الأردنية في دول الخليج العربي الموجودين فيها أو وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب أيّ مساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:

– وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562471

00962799562193

– أو البريد الإلكتروني لوحدة مركز

العمليات: op.ctr@fm.gov.jo