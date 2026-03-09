أبوظبي.. إصابة شخصين أردني ومصري جراء شظايا اعتراض مقذوفات إيرانية

وطنا اليوم:اصيب شخص أردني، في العاصمة الإماراتية ابوظبي، اليوم الاثنين، إثر سقوط شظايا عقب الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين، عقب الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية. أسفر الحادث الأول عن تعرض شخص من الجنسية الأردنية لإصابة بسيطة، وأسفر الحادث الثاني عن تعرض شخص من الجنسية المصرية لإصابة متوسطة