بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إلغاء 12 رحلة طيران عارض إلى العقبة نتيجة ظروف حرب إيران

ساعتين ago
إلغاء 12 رحلة طيران عارض إلى العقبة نتيجة ظروف حرب إيران

وطنا اليوم:قالت مديرة مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الخاصة، سلام المالكي، إن 12 رحلة طيران عارض كان من المقرر أن تصل إلى العقبة خلال شهر آذار من أربع وجهات سياحية أوروبية ألغيت، نتيجة ظروف الحرب المحيطة في المنطقة.
وأوضحت المالكي في تصريح أن نسبة الإشغال الفندقي المتوقعة في العقبة خلال شهر آذار كانت 62%، لكنها انخفضت فعلياً إلى 22%؛ نتيجة الظروف الناجمة عن الحرب في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:40

افتتاح تجريبي لمركز الخدمات الحكومي في أبو نصير

20:23

ترامب: مرشد إيران الجديد لن يدوم طويلاً إذا لم نوافق عليه

20:12

الأردن يعزي الكويت باستشهاد اثنين من منتسبي امن الحدود البرية

20:08

إيران: إذا لم يتوقف استهداف البنية التحتية فسنتخذ إجراءات مماثلة

19:40

الدفاع المدني السعودي: وفاتان وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف على موقع سكني

19:24

النائب سالم العمري: المرأة الأردنية شريك أساسي في مسيرة البناء والتقدم

19:23

حسان يعقد اجتماعاً لمناقشة تسهيل إجراءات حركة المناولة والشَّحن والتخليص في موانئ العقبة

19:16

الأردن يدين بأشدّ العبارات اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضدّ الفلسطينيين

19:13

الملك يشيد بجهود نشامى الجيش والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين

17:50

الهباهبة: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تهنيء جلالة الملكة رانيا العبد الله التي تعتبر القدوة والفخر والاعتزاز لكل سيدة

16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً شبابياً من لواء الوسطية

16:38

أبو الغيط: العرب يتحدثون بصوت واحد في إدانة أي اعتداء على دولة عربية

وفيات
وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026