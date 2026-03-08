بنك القاهرة عمان
إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط شظايا صواريخ في وسط إسرائيل

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت طواقم الإسعاف الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل إصابات مباشرة جراء الرشقات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت وسط إسرائيل (منطقة المركز).
وعن تفاصيل الإصابات أفاد المتحدث باسم الإسعاف في بيان رسمي، بأن الفرق الطبية والمسعفين قدموا العلاج الميداني لـ6 مصابين تعرضوا لشظايا الصواريخ، من بينهم (رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاماً في حالة خطيرة، ورجل يبلغ من العمر نحو 25 عاماً في حالة متوسطة، و3 مصابين في حالة طفيفة.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية إن صاروخا باليستيا إيرانيا حقق إصابة مباشرة وسط إسرائيل.
ويأتي هذا البلاغ في ظل استمرار دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل، وسط محاولات من منظومات الدفاع الجوي لاعتراض الرشقات المنطلقة، فيما أكدت المصادر الطبية نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لاستكمال العلاج.


