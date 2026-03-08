بنك القاهرة عمان
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 394 قتيلا

28 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلن وزير الصحة اللبناني، راكان ناصر الدين، اليوم الأحد، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أسفر عن ارتقاء 394 شهيدا، بينهم 83 طفلا، بالإضافة إلى 1130 جريحا.
وأشار ناصر الدين، إلى أن العدوان الإسرائيلي يشهد تصعيدا خطيرا من خلال استهداف المدنيين بشكل مباشر، مؤكدا أن أعداد الضحايا مستمرة في الارتفاع بشكل ملحوظ
ودان نصر الدين استهداف المنشآت الطبية وطواقم الإسعاف مؤكدا مقتل تسعة مسعفين منذ بدء الحرب الاثنين الماضي.


