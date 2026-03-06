بنك القاهرة عمان
الأردن سيادة لا تُمسّ

ساعتين ago
الأردن سيادة لا تُمسّ

وطنا اليوم _

بقلم: النائب المهندس سالم العمري

في ظلّ ما تشهده منطقتنا من تصعيدٍ خطير وتوترٍ متسارع، يؤكد الأردن موقفه الثابت: رفضُ العدوان، وإدانةُ كل اعتداء، وصونُ السيادة الوطنية فوق كل اعتبار.

هذا وطنٌ إذا استُفزَّ اشتدّ، وإذا اعتُدي عليه ردّ، وإذا هُدِّد توحّد. بقيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشه المصطفوي الشجاع، وشعبه الأبيّ، يبقى حصنًا منيعًا لا يساوم على كرامته ولا يفرّط بسيادته. الأردنّ عهدٌ لا يُنكث، وسيفٌ لا يُغمد إذا مُسَّت حدوده.

حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة، وحفظ أمنه واستقراره، ليبقى دائمًا وطن العز والمجد والأمان…


