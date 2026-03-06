الرئيس الأميركي : لا اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران إلا في حال “الاستسلام غير المشروط”، مشيراً إلى أن المرحلة اللاحقة ستتضمن اختيار قيادة “عظيمة ومقبولة” للبلاد.

وأضاف ترامب أنه سيعمل مع حلفائه وشركائه على إعادة إيران من حافة الدمار، وجعلها “أكبر وأفضل وأقوى اقتصادياً من أي وقت مضى”، مؤكداً أن إيران سيكون لها “مستقبل عظيم”، وفق تعبيره.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إنّ بعض الدول بدأت جهود وساطة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه شدّد على أن أي جهود مماثلة يجب أن تتوجه إلى الجهة التي بدأت الحرب.

وكتب بزشكيان في منشور على منصة (إكس): “بدأت بعض الدول جهود وساطة. فلنكن واضحين: نحن ملتزمون بسلام دائم في المنطقة، لكننا لا نتردد في الدفاع عن كرامة أمتنا وسيادتها”.

وأضاف: “يجب أن تتناول الوساطة أولئك الذين قلّلوا من شأن الشعب الإيراني وأشعلوا هذا النزاع”.

وتتواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية لليوم السابع على التوالي، وسط تصعيد عسكري متبادل وتوسّع رقعة الهجمات التي طالت مواقع عدة داخل إيران، مقابل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية باتجاه إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما العسكرية فجر 28 شباط الماضي، مستهدفتين منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومواقع عسكرية وأمنية وقيادات، في إطار حملة تقول واشنطن وتل أبيب إنها تهدف إلى تعطيل القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.

وأدت الضربات إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقيادات عسكرية إيرانية.

وشملت الضربات الجوية خلال الأيام الماضية مواقع في طهران وأصفهان ومناطق أخرى داخل إيران، إضافة إلى بنى تحتية عسكرية ومقار أمنية، فيما أفادت تقارير بوقوع انفجارات عنيفة في العاصمة الإيرانية مع تكثيف القصف خلال الساعات الأخيرة.

في المقابل، ردّت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف قواعد ومصالح أميركية في عدد من دول المنطقة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية وعسكرية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ سلسلة من الضربات واسعة النطاق على طهران الجمعة معلنا استهداف البنى التحتية التابعة للنظام، وأفادت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية من بينها التلفزيون الرسمي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بوقوع سلسلة من الانفجارات في أجزاء مختلفة من العاصمة، خصوصا في شرقها وغربها.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته شنت “موجة ضربات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران”.

وأعلنت السعودية صباح الجمعة “اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية”.

وكانت قطر أعلنت تصدي قوات الدفاع الجوي الأميري القطري لهجمة بالطائرات المسيّرة استهدفت قاعدة العديد الجوية.

أما البحرين فذكرت على منصة إكس أن إيران استهدفت فندقين ومبنى سكنيا في العاصمة المنامة من دون خسائر بشرية.

وفي لبنان، استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذارات إسرائيلية غير مسبوقة بإخلاء هذه المنطقة المكتظة.

وجاء استهداف لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمالي إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة فجر الجمعة على الضاحية الجنوبية وعلى بلدات في جنوب البلاد وشرقها، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ووفقا لتقديرات أولية، أسفرت الضربات المتبادلة عن مئات القتلى والجرحى، وسط تحذيرات دولية من اتساع الصراع في الشرق الأوسط إذا استمر التصعيد العسكري بين الأطراف.