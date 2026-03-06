بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

أسعار النفط تتجاوز 90 دولارا مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

ساعة واحدة ago
أسعار النفط تتجاوز 90 دولارا مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً في تعاملات اليوم الجمعة، حيث قفزت الأسعار لتتجاوز عتبة الـ 90 دولاراً للبرميل، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ نيسان 2024.
وصعد سعر برميل خام برنت ليصل إلى 90.32 دولاراً، محققاً زيادة بنسبة تتجاوز 5% مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس الذي استقر عند 85.41 دولاراً.
وفي ذات السياق، سجل الخام الأمريكي نمواً أكبر بنحو 8%، حيث وصل سعر البرميل إلى 87.32 دولاراً، بعد أن كان قد أغلق في الجلسة السابقة عند مستوى 81.01 دولاراً


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:18

العدل الأمريكية تنشر وثائق تتضمن اتهامات لترمب بقضية إبستين

20:12

عمرو : السلع متوفرة في السوق المحلي ولا مبرر لارتفاع الأسعار

20:00

الركراكي يودع منتخب المغرب بفيديو مؤثر

19:47

كابيتال بنك يُرسّخ قيم التكافل ويقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال في متحف الأطفال‎

19:18

الرئيس الأميركي : لا اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط

16:47

السفارة الأمريكية في الأردن تلغي جميع مواعيد التأشيرات

16:42

متى يصبح تأجيل كأس العالم لا مفر منه؟

16:12

الأردن… حين تلتقي الحكمة الهاشمية بإرادة الشعب

16:06

واشنطن بوست : روسيا تزود إيران بمعلومات عن مواقع القوات الأميركية

15:28

إصابة نجل الوزير المتطرف سموتريتش أثناء القتال على جبهة لبنان

15:16

اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية الأحد لبحث الاعتداءات الإيرانية

15:04

الملك يؤكد للرئيس التشيكي ضرورة احترام سيادة الدول وتغليب الحلول الدبلوماسية

وفيات
وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026