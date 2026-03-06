أسعار النفط تتجاوز 90 دولارا مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً في تعاملات اليوم الجمعة، حيث قفزت الأسعار لتتجاوز عتبة الـ 90 دولاراً للبرميل، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ نيسان 2024.

وصعد سعر برميل خام برنت ليصل إلى 90.32 دولاراً، محققاً زيادة بنسبة تتجاوز 5% مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس الذي استقر عند 85.41 دولاراً.

وفي ذات السياق، سجل الخام الأمريكي نمواً أكبر بنحو 8%، حيث وصل سعر البرميل إلى 87.32 دولاراً، بعد أن كان قد أغلق في الجلسة السابقة عند مستوى 81.01 دولاراً