الملك يؤكد للرئيس التشيكي ضرورة احترام سيادة الدول وتغليب الحلول الدبلوماسية

46 دقيقة ago
وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، لبحث التطورات الخطيرة في المنطقة.
وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وتغليب الحوار والقنوات الدبلوماسية، بما يدعم جهود التوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة.
وشدد جلالة الملك على استمرار المملكة بإجراء جميع ما يلزم لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
كما نوه جلالته إلى ضرورة منع استغلال الصراع لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة.


