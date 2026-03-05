بنك القاهرة عمان
الأمن العام: تعاملنا مع 187 بلاغا لسقوط شظايا منذ صباح السبت

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة الثالثة عصر هذا اليوم، مع (187) بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أيّة إصابات جديدة .
ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.
وأكدت مرّة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة


