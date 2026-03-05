بنك القاهرة عمان
الملك والرئيس السوري يبحثان هاتفيا الأوضاع الإقليمية الخطيرة

ساعتين ago
وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع مجمل الأوضاع الإقليمية الخطيرة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس.
وجدد جلالة الملك إدانته لاستهداف المملكة وعدد من دول المنطقة، لافتا إلى أن حماية المواطنين وصون أمن الأردن وسيادته أولوية.
وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة التهدئة والاحتكام للحوار لتجنب تفاقم الأزمة الراهنة.
كما تم بحث التطورات في الضفة الغربية، إذ تم التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وحماية حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصة في شهر رمضان المبارك


