اقتحامات واعتقالات متواصلة في الضفة وتسجيل 5 إصابات بالرصاص في جنين

وطنا اليوم:شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيدا ميدانيا متواصلا خلال الساعات الأخيرة، تخللته اقتحامات عسكرية واعتقالات وإصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في عدة مناطق.

ففي جنين، أصيب خمسة مواطنين بالرصاص خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالحرجة، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية في محيط المخيم وعدد من أحياء المدينة.

وفي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلواد شمال شرق المدينة، تزامنًا مع إجراءات عسكرية شملت إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة ترمسعيا وعدد من الطرق الفرعية المؤدية إليها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث داهمت عدة منازل خلال عملية تفتيش واسعة في البلدة.

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة يعبد بعد توقيفه على أحد الحواجز العسكرية، فيما اقتحمت بلدة المغير واعتقلت شابًا آخر وصادرت جرارًا زراعيًا واعتدت على أحد المواطنين.

وفي الأغوار الشمالية، أصيب مواطنان إثر اعتداء نفذه مستوطنون على الأهالي شرق طوباس، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية في المنطقة.

وفي سياق متصل، حذرت الشرطة الفلسطينية المواطنين من الاقتراب من أجسام مشبوهة أو قنابل غير منفجرة يعتقد أنها من مخلفات صواريخ أو ذخائر سقطت خلال الأحداث الأخيرة، داعية إلى إبلاغ الجهات المختصة فورا عند العثور عليها.