بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها حتى 7 مارس

ساعة واحدة ago
طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها حتى 7 مارس

وطنا اليوم:أعلنت “طيران الإمارات” تمديد تعليق جميع رحلاتها من دبي وإليها حتى نهاية السبت 7 مارس.، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي في المنطقة.
وأوضحت الناقلة، عبر إكس، أنها تواصل تشغيل جدول رحلات محدود، مع إعطاء الأولوية للمسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة، مشيرةً إلى أن المسافرين العابرين عبر دبي لن يُسمح لهم بالسفر إلا إذا كانت رحلاتهم المتصلة تعمل بشكل فعلي.
وحذرت الشركة مسافريها من التوجه إلى المطار إلا بإشعار مباشر من طيران الإمارات، أو كان لديكم حجوزات مؤكد لهذه الرحلات.
وأكدت طيران الإمارات أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستعمل على تحديث جداول رحلاتها فور توافر معطيات جديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

هيغسيث: البحرية الأميركية أغرقت الفرقاطة الإيرانية في المحيط الهندي

16:45

البحرين تفتح باب التطوع لمواجهة الهجمات العدائية الإيرانية

16:14

الملك يبحث مع زيلينسكي ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها

16:06

الملك يبحث مع رئيس وزراء هولندا التطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم

15:57

مجتبى خامنئي نجا من الهجوم على والده.. وطهران تراه مرشدها

15:36

شركة قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

15:27

أبو رمان يكتب: مازن القاضي… ما بين الخطاب الشعبي والواقع المؤلم

15:21

تركيا: دفاعات حلف الناتو دمرت صاروخا أطلق من إيران فوق شرق البحر المتوسط

15:13

موظفو بنك القاهرة عمّان يشاركون في فعالية تعبئة طرود الخير مع تكية ام علي

15:08

اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة مايكروسوفت تيمز لمن هم بالخارج

14:31

احتجاجات نيابية على عدم مناقشة قانون الضمان

14:20

هجوم على سفينة إيرانية قبالة سريلانكا يخلف 101 مفقود و78 جريحاً

وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026