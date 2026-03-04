طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها حتى 7 مارس

وطنا اليوم:أعلنت “طيران الإمارات” تمديد تعليق جميع رحلاتها من دبي وإليها حتى نهاية السبت 7 مارس.، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

وأوضحت الناقلة، عبر إكس، أنها تواصل تشغيل جدول رحلات محدود، مع إعطاء الأولوية للمسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة، مشيرةً إلى أن المسافرين العابرين عبر دبي لن يُسمح لهم بالسفر إلا إذا كانت رحلاتهم المتصلة تعمل بشكل فعلي.

وحذرت الشركة مسافريها من التوجه إلى المطار إلا بإشعار مباشر من طيران الإمارات، أو كان لديكم حجوزات مؤكد لهذه الرحلات.

وأكدت طيران الإمارات أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستعمل على تحديث جداول رحلاتها فور توافر معطيات جديدة.