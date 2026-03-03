بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

حريق محدود بعد هجوم بمسيرتين على السفارة الأميركية في الرياض

ساعة واحدة ago
حريق محدود بعد هجوم بمسيرتين على السفارة الأميركية في الرياض

وطنا اليوم:ذكر مراسل شبكة نيوز نيشن على موقع إكس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال للشبكة إن الرد على الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في الرياض وعلى مقتل جنود أميركيين خلال الصراع مع إيران سيُعرف قريباً.
وقالت وزارة الدفاع السعودية في منشور على إكس اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقييم أولي، إن السفارة الأميركية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين ما أدى إلى حريق محدود وبعض الأضرار المادية.
وأفاد اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، بتعرّض السفارة الأميركية في الرياض إلى هجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.
إثر ذلك، أصدرت البعثة الأميركية في السعودية إشعاراً بالبقاء في المنازل لمواطنيها المتواجدين في جدة والرياض والظهران، كما حدت من “السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة”، وأوصت أيضاً المواطنين الأميركيين في المملكة بالبقاء في منازلهم على الفور.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:49

توقيع عقد عمل جماعي لتحسين مزايا 160 موظفًا بشركة أدوية

10:44

الأردن يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي

10:36

صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بين اللغو واللهو والإلهاء

10:34

ترقب قرار رسمي بشأن تحويل التعليم عن بعد

10:30

عناوين الصحف الرياضية: سقوط ريال مدريد وحلم البارسا وعاصفة توتنهام

10:25

أفيخاي أدرعي يرد على إليسا: مرحبا بك في صفنا!

10:12

استثمار الضمان: قراراتنا مبنية على دراسات ولا صحة لشراء مباني البعثات بالخارج

10:03

أميركا تغلق سفاراتها مؤقتا في السعودية والكويت وتدعو رعاياها للرحيل

09:55

الفوسفات الأردنية ترسّخ حضورها العالمي و تحقق إنجازات قياسية في 2025

09:54

الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط

09:36

15 طائرة عسكرية أميركية غادرت إسبانيا بعدما رفضت مدريد حرب إيران

09:33

ترامب: أمريكا تمتلك إمدادات غير محدودة من الذخائر وقادرة على خوض الحروب إلى الأبد

وفيات
آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026