حريق محدود بعد هجوم بمسيرتين على السفارة الأميركية في الرياض

وطنا اليوم:ذكر مراسل شبكة نيوز نيشن على موقع إكس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال للشبكة إن الرد على الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في الرياض وعلى مقتل جنود أميركيين خلال الصراع مع إيران سيُعرف قريباً.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في منشور على إكس اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقييم أولي، إن السفارة الأميركية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين ما أدى إلى حريق محدود وبعض الأضرار المادية.

وأفاد اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، بتعرّض السفارة الأميركية في الرياض إلى هجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.

إثر ذلك، أصدرت البعثة الأميركية في السعودية إشعاراً بالبقاء في المنازل لمواطنيها المتواجدين في جدة والرياض والظهران، كما حدت من “السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة”، وأوصت أيضاً المواطنين الأميركيين في المملكة بالبقاء في منازلهم على الفور.