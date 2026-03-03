بنك القاهرة عمان
15 طائرة عسكرية أميركية غادرت إسبانيا بعدما رفضت مدريد حرب إيران

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أظهرت بيانات ملاحية لموقع “فلايت ردار24″، أن 15 طائرة عسكرية أمريكية غادرت قاعدتيْ مورون دي لا فرونتيرا وروتا جنوبي إسبانيا، وذلك بعدما رفضت مدريد استخدام الولايات المتحدة القاعدتين لتوجيه ضربات لإيران.
وحسب موقع “فلايت رادار24” فإن 9 طائرات تزويد بالوقود غادرت قاعدة مورون، وحطت في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، وهي أكبر مركز للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا.
وأظهر الموقع أيضا أن رحلتين لطائرتين عسكريتين أمريكيتين غادرتا “روتا” -وهي قاعدة بحرية تضم مطارا- متجهتين إلى جنوب فرنسا. كما غادرت 4 رحلات أخرى من قاعدة روتا، لكن لم يحدد مسارها.
وكان وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس قال -في تصريحات صحفية- إن بلاده لن تسمح باستخدام قواعدها لأي غرض يتجاوز الاتفاق المبرم بين مدريد وواشنطن للاستخدام المشترك لقاعدتيْ مورون وروتا، وتقع الأولى في مقاطعة إشبيلية والثاني في مقاطعة قادس.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس -في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين- إن القاعدتين العسكريتين في إقليم الأندلس جنوب البلاد “لم تقدما أي دعم -بأي شكل من الأشكال- للهجمات التي نفذها الجيش الأمريكي ضد إيران”


