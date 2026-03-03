بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

روبيو: واشنطن شنت هجوماً استباقياً على إيران بعد علمها بخطط إسرائيل

ساعة واحدة ago
روبيو: واشنطن شنت هجوماً استباقياً على إيران بعد علمها بخطط إسرائيل

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة شنت هجوما استباقيا على إيران السبت، بعدما علمت أن حليفتها إسرائيل تعتزم شنّ هجوم، الأمر الذي كان سيؤدي إلى ردّ انتقامي ضد القوات الأميركية.
وقال روبيو للصحافيين الإثنين “كنا نعلم أن هناك عملية إسرائيلية ستحدث. كنا نعلم أن ذلك سيستتبع هجوما على القوات الأميركية. وكنا نعلم أنه إذا لم نبادر إلى استهدافهم قبل أن يشنّوا تلك الهجمات، لكنا تكبدنا خسائر بشرية أكبر”.
تصريح روبيو جاء قبيل تقديمه إحاطة لكبار المشرعين الأميركيين، وقال فيه إن إيران أبلغت كبار قادتها بالرد فورا واستهداف قوات أميركية في حال وقع هجوم.
وتابع “لو انتظرنا وقوع ذاك الهجوم لنرد عليهم، لكنا تكبدنا خسائر بشرية أكبر. لذا فإن قرار الرئيس كان حكيما جدا”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة واجهت تهديدا وشيكا من إيران، وهو ما يعد مفصليا في الولايات المتحدة نظرا لتمتع الكونغرس دستوريا بصلاحية إعلان الحرب، أشار روبيو مجددا إلى الخطط الإسرائيلية.
وقال روبيو “كان هناك بالفعل تهديد وشيك، والتهديد الوشيك كان يكمن في علمنا أنه إذا تعرّضت إيران لهجوم، وكنا نعتقد أن ذلك سيحدث، فإنهم سيهاجموننا فورا”.
وأشار إلى أنه تقرر عدم انتظار “تلقي ضربة” للرد، لافتا إلى أنه لو كانت إيران هي التي استهدفت القوات الأميركية في المقام الأول “لكنا جميعا الآن هنا نجيب عن أسئلة حول سبب علمنا بذلك وعدم تحرّكنا”.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال في وقت سابق إن الضربة التي قتلت المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وغيره من كبار القادة السبت في طهران، شنّتها إسرائيل بعد ورود معلومات استخباراتية أفادت بحضورهم اجتماعا.
لكن روبيو قال إن إدارة ترامب اعتبرت أن هناك ما يستدعي ضرب إيران بغض النظر عن التوقيت الذي نفّذت فيه.
وقال روبيو “في نهاية المطاف كان لا بدّ من تنفيذ هذه العملية”.
ضاف روبيو أن الولايات المتحدة تؤيد الإطاحة بسلطات الجمهورية الإسلامية في إيران، لكنه قال إن ذلك ليس هدف الحرب ضد طهران.
وقال روبيو في تصريح لصحافيين “نأمل أن يتمكن الشعب الإيراني من إسقاط هذه الحكومة وإرساء مستقبل جديد لذلك البلد. سنكون سعداء إذا أمكن تحقيق ذلك”.
وأضاف “لكن هدف هذه المهمة هو تدمير قدراتهم في مجال الصواريخ البالستية وقدراتهم البحرية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:49

توقيع عقد عمل جماعي لتحسين مزايا 160 موظفًا بشركة أدوية

10:44

الأردن يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي

10:36

صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بين اللغو واللهو والإلهاء

10:34

ترقب قرار رسمي بشأن تحويل التعليم عن بعد

10:30

عناوين الصحف الرياضية: سقوط ريال مدريد وحلم البارسا وعاصفة توتنهام

10:25

أفيخاي أدرعي يرد على إليسا: مرحبا بك في صفنا!

10:12

استثمار الضمان: قراراتنا مبنية على دراسات ولا صحة لشراء مباني البعثات بالخارج

10:03

أميركا تغلق سفاراتها مؤقتا في السعودية والكويت وتدعو رعاياها للرحيل

09:55

الفوسفات الأردنية ترسّخ حضورها العالمي و تحقق إنجازات قياسية في 2025

09:54

الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط

09:44

حريق محدود بعد هجوم بمسيرتين على السفارة الأميركية في الرياض

09:36

15 طائرة عسكرية أميركية غادرت إسبانيا بعدما رفضت مدريد حرب إيران

وفيات
آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026