مسيرة تستهدف قاعدة بريطانية في قبرص وغموض حول مصدرها

وطنا اليوم:أفادت مصادر قبرصية ووزارة الدفاع البريطانية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، بتعرض قاعدة “أكروتيري” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في جزيرة قبرص لهجوم بطائرة مسيرة، مما تسبب في أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن “القوات المسلحة استجابت لاشتباه في هجوم بطائرة مسيرة في قاعدة أكروتيري” الواقعة غرب مدينة ليماسول الساحلية.

كما ذكرت وسائل إعلام قبرصية -بينها موقع “سيبروس ميل”- أن “طائرة مسيرة صغيرة” ضربت مطار القاعدة، مما أحدث أضرارا طفيفة.

وتلقى أفراد القاعدة تعليمات صارمة بالبقاء في أماكنهم وانتظار المزيد من التوجيهات، وسط مخاوف من احتمال وقوع ضربات إضافية.

ووفق تقارير محلية، سُمع دوي انفجارات وصفارات إنذار ليس داخل القاعدة فحسب، بل في البلدات المجاورة لها أيضا. ونشر موقع “بوليتيس” القبرصي مقاطع فيديو من محيط القاعدة تظهر حالة الاستنفار وسماع دوي الصفارات بشكل واضح.

اتهام بريطاني

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، كما لم تصدر السلطات البريطانية أو القبرصية تأكيدات رسمية بشأن هوية الجهة المنفذة أو مكان انطلاق المسيرة.

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أعلن، أمس الأحد، عن رصد إطلاق صاروخين باليستيين من قبل إيران “في اتجاه قبرص”، متهما طهران بأنها “تشنّ هجمات عشوائية وجامحة بشكل متزايد”.

وفي تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أوضح هيلي أن التقديرات البريطانية تشير إلى أن الغاية من هذه الصواريخ لم تكن استهداف الجزيرة بشكل مباشر، رغم مسارها.

وتعد قاعدة “أكروتيري” واحدة من قاعدتين سياديتين تحتفظ بهما المملكة المتحدة في جزيرة قبرص شرق البحر الأبيض المتوسط، وتكتسب أهمية إستراتيجية كبرى لعمليات سلاح الجو الملكي في المنطقة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

وتشن أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح السبت، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعشرات القادة العسكريين، إضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق دمار بالبنية التحتية.

كما تعرضت السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والأردن لهجمات صاروخية إيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنها جاءت ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.