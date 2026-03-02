بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترامب: سبقت خامنئي.. قتلته قبل أن يقتلني ولدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران

ساعة واحدة ago
ترامب: سبقت خامنئي.. قتلته قبل أن يقتلني ولدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، إنه بادر باستهداف القيادة الإيرانية قبل أن يتمكن المرشد الإيراني علي خامنئي من تنفيذ محاولة جديدة لاغتياله، مؤكداً أن طهران حاولت قتله مرتين في السابق.
وفي مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” ABC News، صرّح ترامب: “وصلت إليه قبل أن يصل إليّ. حاولوا مرتين، لكنني سبقته”.
وقال ترامب إن لديه قائمة تضم ثلاثة أسماء لقيادة إيران بعدما شنّ مع إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران.
وصرّح ترامب بأن لديه “ثلاثة مرشحين جيدين جدا” لقيادة إيران، لكنه لم يذكر أسماءهم.
وأضاف “لن أكشف عنهم الآن. لننجز المهمة أولا”.
تأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، وتجدّد التدقيق في ما تصفه واشنطن بمحاولات إيرانية لاستهدافه خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وكان الادعاء العام الأميركي قد وجّه في عام 2024 اتهامات إلى عدد من الأفراد على خلفية مخططات اغتيال مزعومة مرتبطة بإيران استهدفت ترامب حين كان مرشحاً رئاسياً.
ووفقاً لوزارة العدل الأميركية، فإن عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني سعت إلى تجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات، قيل إنها جاءت رداً على الضربة الجوية الأميركية عام 2020 التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:57

لاريجاني: لن نتفاوض مع أميركا.. وترامب يجر المنطقة للفوضى

10:53

الدفاع الكويتية: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها

10:19

الطاقة السورية : انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن

10:10

نيويورك تايمز: عدة منشآت عسكرية أمريكية تضررت أو دمرت بضربات إيران

10:03

مسيرة تستهدف قاعدة بريطانية في قبرص وغموض حول مصدرها

09:39

موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية على الدوحة والكويت ودبي وأبوظبي والبحرين

09:34

د. محمد الهواوشة يكتب: بين صافرات الإنذار وسلامة أبنائنا: التعليم عن بعد ضرورة مرحلية

09:22

دوي انفجارات قوية ببيروت.. إسرائيل تعلن ضرب حزب الله بكل أنحاء لبنان

09:09

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا قيادات حزب الله

20:36

أنباء عن اغتيال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد

20:26

إصابة إسرائيليين في أبو ظبي بهجوم بطائرة مسيّرة ايرانية

20:06

إقامة مباريات الجولة 18 من دوري المحترفين دون جمهور

وفيات
وفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026