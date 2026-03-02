موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية على الدوحة والكويت ودبي وأبوظبي والبحرين

وطنا اليوم:أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات، الاثنين، على الدوحة والكويت ودبي وأبوظبي والبحرين.

وتصدت الدفاعات الكويتية لأهداف معادية بأجواء الشريط الساحلي، وقبلها دوت صفارات إنذار مجدداً في الكويت، فيما أفادت مصادرنا بتصاعد دخان من مقر السفارة الأميركية بالكويت، وأظهرت صور متداولة لسقوط مقاتلة أميركية شمال الكويت دون تأكيدات رسمية.

يأتي ذلك فيما تم سماع دوي انفجارات قوية وعديدة في الدوحة بقطر ودبي وأبوظبي بالإمارات، بحسب وكالات الأنباء، فيما أفادت مصادر بتصاعد دخان كثيف من منطقة الجفير في البحرين.

وأفادت الأنباء بسقوط شظايا في مصفاة الأحمدي بالكويت وإصابة طفيفة لاثنين من العاملين، فيما أظهرت صور تصاعد دخان كثيف قرب ميناء سلمان بالبحرين.

وفي الكويت، أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني الكويتي، العميد محمد المنصوري، أن القوات المسلحة تصدت لعدوان جوي شمال البلاد.

وأوضح المنصوري أن دوي الانفجارات التي سُمعت في أنحاء البلاد جاء نتيجة عمليات التصدي للمسيرات والصواريخ المعادية، مضيفاً أنه تم التصدي للهجمات الجوية المعادية بالقرب من منطقتي سلوى والرميثية، دون تسجيل أي إصابات.

وقالت وازرة الدفاع الكويتية أنّ سلاح الدفاع الجوّي تصدّى بكفاءة واقتدار لعدد من الأهداف الجوّية المعادية، من دون تسجيل أيّ إصابات.

وأكّدت الوزارة أنّ القوّات المسلّحة تواصل تنفيذ واجباتها والتعامل مع أيّ تطوّرات محتملة، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية السطيرة على حريق اندلع في سفينة تحت الصيانة في مدينة سلمان الصناعية، إثر سقوط شظايا صاروخ جرى اعتراضه أسفر عن مقتل عامل آسيوي وإصابة اثنين آخرين.

كما وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية اندلاع حريق في سفينة أجنبية كانت تخضع للصيانة بمدينة سلمان الصناعية، جراء سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه.

وأفادت الوزارة في بيان بأن الحادث أسفر عن مقتل عامل آسيوي وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي تصدت بكفاءة عالية لهجمات إيرانية.

وأكدت أن جميع المنظومات في حالة الجاهزية القصوى لضمان التصدي الفوري والحاسم لأي تهديد.

وأصدرت الولايات المتحدة والسعودية ودول عربية أخرى بياناً دانوا فيه الهجمات التي شنتها إيران على دول في المنطقة، مؤكدة أنها استهدفت أراضي ذات سيادة وعرّضت مدنيين للخطر وألحقت أضرارا بالنية التحتية.

وقال البيان إن هذه الهجمات تمثل تصعيدًا يهدد الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن استهداف المدنيين والدول غير المشاركة في الحرب سلوك متهور ومزعز للاستقرار.

وأكد البيان الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن السيادة، والتشديد على حق الدفاع عن النفس، مشيداً بالتعاون في مجال الدفاع الجوي الذي حدّ من خسائر أكبر في الأرواح.

وقبل ذلك، جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع مرئي طارئ، إدانتهم الشديدة للاعتداءات التي قامت بها إيران ضد دول الخليج، واصفين إياها بالسافرة وغير المبررة.

وأكد الوزراء حق دول المجلس في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتسخير كافة الإمكانات لحماية أمنها واستقرارها، مشددين على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها