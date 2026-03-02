بنك القاهرة عمان
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا قيادات حزب الله

ساعتين ago
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا قيادات حزب الله

وطنا اليوم:قال قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله اختار النظام الإيراني على حساب دولة لبنان “وسيدفع ثمنا باهظا”، بحسب وصفه.
وأكد استهداف قيادات في حزب الله ومقار وبنى تحتية عسكرية.
وأفادت مصادر صحفية، صباح الاثنين، بمقتل رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد في الغارات الإسرائيلية، فيما أفاد مصدر طبي بمقتل 10 أشخاص على الأقل في ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
يأتي ذلك فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن إطلاق الصواريخ على إسرائيل يضر بالجهود الرامية إلى تجنيب لبنان الصراع الإقليمي، فيما أفاد مراسلونا بإغلاق جميع المدارس والمؤسسات التربوية في لبنان بقرار من وزارة التربية.
وصرح عون في بيان بأن “إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية فجر اليوم، يستهدف كل الجهود والمساعي التي بذلتها الدولة اللبنانية لإبقاء لبنان بعيدا عما تشهده المنطقة من مواجهات عسكرية خطيرة”.
وكان حزب الله أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي


