إصابة إسرائيليين في أبو ظبي بهجوم بطائرة مسيّرة ايرانية

ساعتين ago
إصابة إسرائيليين في أبو ظبي بهجوم بطائرة مسيّرة ايرانية

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن إصابة إسرائيليين اثنين في أبو ظبي، إثر هجوم بطائرة مسيّرة ايرانية استهدفت شقة داخل مبنى سكني يُقيم فيه إسرائيليون.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر عسكرية أن الطائرة المسيّرة استهدفت مبنى يقطنه إسرائيليون قرب أحد المراكز التابعة للبعثة الإسرائيلية في أبو ظبي، ما أسفر عن وقوع إصابات وُصفت بالطفيفة إلى المتوسطة، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.
ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الجهات الإماراتية حول الحادثة، فيما أشارت التقارير إلى أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الاستهداف


