الملك ولاين يؤكدان ضرورة العمل المشترك لاستعادة التهدئة في الإقليم

وطنا اليوم:أكّد جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال هاتفي، الأحد، ضرورة العمل المشترك لاستعادة التهدئة في الإقليم.

وأدان جلالته الاعتداءات التي استهدفت الأردن ودولا عربية، مشددا على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

من جانبها، أعربت فون دير لاين عن إدانتها لهذه الهجمات غير المبرّرة، والتي تشكل خرقا لسيادة الدول وتعديا على القانون الدولي، مؤكدة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأردن والشركاء في المنطقة.