بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك ولاين يؤكدان ضرورة العمل المشترك لاستعادة التهدئة في الإقليم

42 دقيقة ago
الملك ولاين يؤكدان ضرورة العمل المشترك لاستعادة التهدئة في الإقليم

وطنا اليوم:أكّد جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال هاتفي، الأحد، ضرورة العمل المشترك لاستعادة التهدئة في الإقليم.
وأدان جلالته الاعتداءات التي استهدفت الأردن ودولا عربية، مشددا على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
من جانبها، أعربت فون دير لاين عن إدانتها لهذه الهجمات غير المبرّرة، والتي تشكل خرقا لسيادة الدول وتعديا على القانون الدولي، مؤكدة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأردن والشركاء في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:00

الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن : عمالنا خلف القيادة وفي خندق الوطن

16:43

الملك لستارمر: التطورات الإقليمية تتطلب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي

16:18

4 وفيات و 90 إصابة جراء الهجمات الإيرانية على الكويت والإمارات

16:08

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن المخدرات ومدى فاعلية الاستراتيجية الوطنية لمكافحتها

15:56

الملك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي: الأردن سيبقى آمنا

15:46

8 قتلى بين المستوطنين في القصف الصاروخي الإيراني على بيت شيمش

15:32

سياسات دعم ربط الصناعة بالبحث العلمي ندوة ينظمها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويطلق برنامج دعم الأبحاث العلمية في قطاع الصناعات الكيمياوية

15:32

الصناعة : إجراءاتنا مستمرة لانتظام سلاسل التوريد ووفرة السلع

15:20

التعليم العالي في الأردن: إلى أين يقودنا رقم الـ700 ألف طالب؟

15:12

الكويت : انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المناطق جراء الهجمات الإيرانية

14:59

ايران تعلن إغراق ناقلة نفط في مضيق هرمز تجاهلت التحذيرات

14:30

معلومات أمريكية وتنفيذ إسرائيلي .. تفاصيل عملية اغتيال المرشد الإيراني

وفيات
وفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026